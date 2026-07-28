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[GALLERY] Wuling Aira EV từ 233 triệu đồng tại Indonesia, chờ về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Wuling Aira EV từ 233 triệu đồng tại Indonesia, chờ về Việt Nam

Wuling Motors bắt đầu nhận đặt cọc mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Aira EV mới tại hệ thống đại lý chính hãng tại Indonessia, dù giá bán chính thức vẫn chưa được công bố.

Nguyễn Chung
Theo thông tin từ các đại lý chính hãng tại thị trường Indonesia, phiên bản Lite của mẫu xe điện cỡ nhỏ này dự kiến có giá khởi điểm khoảng 160 triệu Rupiah (tương đương khoảng 233 triệu đồng). Dự kiến, Wuling Aira EV sẽ được phân phối với hai phiên bản Lite và Pro.
Theo thông tin từ các đại lý chính hãng tại thị trường Indonesia, phiên bản Lite của mẫu xe điện cỡ nhỏ này dự kiến có giá khởi điểm khoảng 160 triệu Rupiah (tương đương khoảng 233 triệu đồng). Dự kiến, Wuling Aira EV sẽ được phân phối với hai phiên bản Lite và Pro.
Về ngoại hình, Wuling Aira EV 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.268 x 1.550 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.190 mm. Xe có bán kính quay đầu 4,5 m, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị hoặc tại những khu vực có không gian hẹp.
Về ngoại hình, Wuling Aira EV 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.268 x 1.550 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.190 mm. Xe có bán kính quay đầu 4,5 m, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị hoặc tại những khu vực có không gian hẹp.
Hệ thống treo trước của xe là MacPherson, trong khi phía sau là lò xo cuộn liên kết ba điểm. Xe được trang bị phanh đĩa trên cả bốn bánh, đi cùng bộ mâm thép 13 inch kết hợp ốp vành trang trí và lốp Linglong kích thước 155/70 R13.
Hệ thống treo trước của xe là MacPherson, trong khi phía sau là lò xo cuộn liên kết ba điểm. Xe được trang bị phanh đĩa trên cả bốn bánh, đi cùng bộ mâm thép 13 inch kết hợp ốp vành trang trí và lốp Linglong kích thước 155/70 R13.
Khoang cabin của Aira EV nổi bật với tông màu kem chủ đạo. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng đa chức năng.
Khoang cabin của Aira EV nổi bật với tông màu kem chủ đạo. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng đa chức năng.
Danh sách trang bị an toàn gồm hai túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống giám sát áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động.
Danh sách trang bị an toàn gồm hai túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống giám sát áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động.
Nằm dưới nắp capo của Wuling Aira EV là mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 40 mã lực. Xe đi kèm bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 25,1 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.
Nằm dưới nắp capo của Wuling Aira EV là mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 40 mã lực. Xe đi kèm bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 25,1 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.
Mẫu xe điện mini Wuling Aira EV 2026 còn được hỗ trợ cả sạc AC và sạc nhanh DC, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như các chuyến đi xa. Theo Wuling Motors, mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt nhân dịp kỷ niệm 9 năm hoạt động của hãng tại Indonesia
Mẫu xe điện mini Wuling Aira EV 2026 còn được hỗ trợ cả sạc AC và sạc nhanh DC, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như các chuyến đi xa. Theo Wuling Motors, mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt nhân dịp kỷ niệm 9 năm hoạt động của hãng tại Indonesia
Mẫu xe điện Wuling Aira EV 2026 sẽ được lắp ráp ngay tại nhà máy của Wuling ở quốc gia này. Hãng cũng tiếp tục áp dụng chính sách bảo hành pin trọn đời cho Aira EV tương tự các dòng xe điện khác đang phân phối tại Indonesia.
Mẫu xe điện Wuling Aira EV 2026 sẽ được lắp ráp ngay tại nhà máy của Wuling ở quốc gia này. Hãng cũng tiếp tục áp dụng chính sách bảo hành pin trọn đời cho Aira EV tương tự các dòng xe điện khác đang phân phối tại Indonesia.
Với mức giá dự kiến từ khoảng 233 triệu đồng, Wuling Aira EV sẽ gia nhập nhóm ôtô điện cỡ nhỏ tại Indonesia, hướng đến khách hàng có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị với chi phí tiết kiệm.
Với mức giá dự kiến từ khoảng 233 triệu đồng, Wuling Aira EV sẽ gia nhập nhóm ôtô điện cỡ nhỏ tại Indonesia, hướng đến khách hàng có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị với chi phí tiết kiệm.
Video: Xem chi tiết xe mini điện Wuling Aira EV 2026.
Nguyễn Chung
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