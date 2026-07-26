Isaac nói gì khi được đề cử Top 100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2026?

Isaac cho rằng ngoại hình chỉ tạo ấn tượng ban đầu, còn sự nghiệp phải được xây bằng giá trị và thái độ làm nghề.

Trước thông tin được đề cử vào Top 100 gương mặt điển trai nhất thế giới năm 2026, Isaac chia sẻ với Vietnamnet rằng cảm xúc đầu tiên của anh là vui và biết ơn nhiều hơn tự hào. Nam ca sĩ xem đây là sự ghi nhận từ khán giả đã đồng hành và dõi theo mình trong suốt chặng đường hoạt động.

Theo Isaac, ngoại hình chỉ là lợi thế giúp tạo ấn tượng ban đầu. "Ngoại hình chỉ là món quà, không phải tấm vé cho sự nghiệp", anh nói. Nam ca sĩ cho rằng điều giữ chân khán giả lâu dài vẫn là thái độ làm nghề, sự nghiêm túc và những giá trị được gửi gắm trong từng sản phẩm.

Ở thời điểm hiện tại, Isaac không còn đặt áp lực phải duy trì một hình mẫu hoàn hảo. Thay vào đó, anh ưu tiên giữ gìn sức khỏe và năng lượng để có thể làm nghề bền bỉ, bởi tin rằng lối sống tích cực sẽ tự nhiên phản chiếu qua hình ảnh của mỗi người.

Isaac được đề cử Top 100 gương mặt điển trai nhất thế giới năm 2026. Ảnh: FB Isaac.

Trước khi hoạt động solo, Isaac là trưởng nhóm 365. Theo Znews, nhóm được thành lập vào tháng 9/2010 dưới sự quản lý của Ngô Thanh Vân, gồm 5 thành viên: Isaac, Will, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm và Tronie Ngô. Theo đuổi dòng nhạc R&B, pop và hip hop, 365 từng giành giải Cống hiến và ghi dấu với nhiều ca khúc như "Nơi anh không thuộc về", "Hai cô tiên", "Oh my love", đặc biệt là "Bống bống bang bang" đạt hơn 645 triệu lượt xem.

Sau khi nhóm tan rã vào năm 2016, các thành viên theo đuổi con đường riêng nhưng vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ. Isaac phát triển sự nghiệp cá nhân với các MV "Get Down", "Anh sẽ về sớm thôi", "Tôi đã quên thật rồi", đồng thời thử nghiệm thêm dòng nhạc điện tử bên cạnh pop và R&B.

Năm 2024, Isaac tham gia chương trình "Anh trai say hi", lọt Top 10 và góp mặt trong đội hình nhóm nhạc toàn năng cùng HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Rhyder và Đức Phúc. Chia sẻ với Dân Việt, anh cho biết bản thân bất ngờ, hạnh phúc và chưa từng đặt mục tiêu về thứ hạng khi nhận lời tham gia chương trình.

Song song với âm nhạc, Isaac mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Anh góp mặt trong các phim "Song Lang", "Mùa viết tình ca", "Anh trai yêu quái", đồng thời trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn nhờ hình ảnh chuyên nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc.

Isaac cho rằng ngoại hình không phải yếu tố quyết định sự nghiệp của một nghệ sĩ. Ảnh: FB Isaac.

Theo Tiền Phong, khi được hỏi về sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nghệ sĩ Gen Z trong V-pop, Isaac nhận định đây là tín hiệu tích cực của một thị trường đang trẻ hóa. Theo anh, điều quan trọng không phải là cạnh tranh bằng mọi giá mà là liên tục cập nhật bản thân, đồng thời hiểu rõ màu sắc và đối tượng khán giả của mình để không bị hòa lẫn.

Sau nhiều năm hoạt động, Isaac lựa chọn theo đuổi sự bền bỉ thay vì chạy theo áp lực tạo ra những cột mốc nhất thời. Với nam ca sĩ, những đề cử hay danh xưng chỉ thực sự có giá trị khi được gìn giữ bằng thái độ làm nghề nghiêm túc và sự nỗ lực trong từng sản phẩm.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Nam ca sĩ Isaac biểu diễn tại sự kiện". Nguồn Vietnamnet.