[e-Magazine] Tấn Anh: ‘Mình làm việc với thiên nhiên thì theo nhịp của thiên nhiên’

Biển gắn bó với Cao Tấn Anh không chỉ bởi công việc mà còn là lý do đưa anh đến Côn Đảo. Chàng trai sinh năm 1992, hiện sống và làm việc tại đảo Phú Quý, vừa làm marketing tự do, vừa dạy lặn. Mỗi ngày xuống biển cùng học viên, anh có cơ hội quan sát những rạn san hô, đàn cá và dành phần lớn thời gian giữa môi trường tự nhiên.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Tấn Anh cho biết: "Tôi rất thích biển. Công việc của tôi cũng gắn với biển nên gần như ngày nào cũng xuống nước. Càng ở lâu, tôi càng muốn biết nhiều hơn về hệ sinh thái dưới biển và những loài sinh vật mình gặp trong mỗi lần lặn. Khi biết Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển tình nguyện viên bảo tồn rùa biển, tôi đăng ký ngay. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là vừa được góp một phần công sức, vừa có cơ hội tiếp xúc với loài động vật mình yêu thích".

Ngay trong năm 2025, anh được lựa chọn tham gia hai đợt tình nguyện vào cuối tháng 6 và cuối tháng 10. Mỗi chuyến đi đều mang đến cho anh những trải nghiệm vượt ngoài những gì từng hình dung.

"Ban đầu tôi nghĩ công việc chủ yếu là thu gom trứng. Ở lại rồi tôi mới biết đó chỉ là một phần rất nhỏ. Phía sau còn nhiều công việc mà trước đây tôi chưa từng hình dung. Chỉ khi được các anh chị kiểm lâm giải thích, tôi mới hiểu vì sao mọi quy trình đều cần được thực hiện cẩn thận", Tấn Anh kể.

Sau hai đợt tham gia, điều anh quan tâm không còn chỉ là hoàn thành phần việc được giao.

"Trước đây mình chủ yếu làm theo hướng dẫn. Đến lần này, tôi muốn biết vì sao phải làm như vậy. Có điều gì chưa hiểu thì tôi hỏi. Càng nghe các anh chị chia sẻ, tôi càng thấy mình còn nhiều điều phải học", anh bày tỏ.

Đợt tình nguyện gần đây kéo dài khoảng 10 ngày. Khi chương trình kết thúc, đúng thời điểm Vườn quốc gia triển khai hoạt động phục hồi rừng ngập mặn, anh quyết định ở lại thêm.

"Tôi thấy đây là cơ hội hiếm vì trước giờ chưa từng tham gia công việc này. Nghĩ đơn giản là nếu đã ra đến đây rồi thì ở lại thêm ít ngày để học hỏi cũng rất đáng", anh chia sẻ.

Trước mỗi chuyến đi, anh đều chủ động sắp xếp công việc để có thể dành trọn thời gian cho hoạt động tình nguyện. Khi có điều kiện liên lạc, anh tranh thủ phản hồi khách hàng, trao đổi với đồng nghiệp rồi trở lại nhịp sinh hoạt của trạm.

"Tôi chuẩn bị mọi thứ trước khi đi nên khá yên tâm. Khi có sóng thì mình xử lý công việc, còn phần lớn thời gian tôi muốn tập trung cho những trải nghiệm ở đây", anh nói.

Ở khu vực phục hồi rừng ngập mặn, anh cùng mọi người đào hố, đóng cọc, thu nhặt hạt giống để mang đi ươm và trồng. Công việc diễn ra theo nhịp của thiên nhiên. Khi thủy triều rút, cả nhóm xuống bãi làm việc; nước lên thì trở về trạm chuẩn bị cho phần việc tiếp theo.

"Có hôm phải chờ thủy triều rút mới xuống bãi, có hôm đang làm thì gặp mưa rồi lại đợi. Với tôi, đó không phải là khó khăn mà là tính chất của công việc. Mình làm việc với thiên nhiên thì theo nhịp của thiên nhiên. Nước lên hay nước xuống, trời nắng hay có mưa đều là điều bình thường, mình chỉ sắp xếp để công việc phù hợp với điều kiện thực tế", anh lý giải.

Nếu trước đây phần lớn thời gian của anh gắn với biển thì những lần theo chân các kiểm lâm vào rừng hay tham gia phục hồi rừng ngập mặn lại giúp anh nhìn rõ hơn sự gắn kết giữa các hệ sinh thái ở Côn Đảo.

"Tôi cứ nghĩ mình thích biển hơn. Nhưng đi rừng rồi mới thấy mọi thứ kết nối với nhau. Mỗi lần theo các anh kiểm lâm vào rừng, tôi lại biết thêm một điều mới về thiên nhiên trên đảo. Càng đi nhiều, tôi càng thấy mình không chỉ học về rùa biển mà còn hiểu hơn về cả hệ sinh thái của Côn Đảo", anh tâm sự.

Những chuyến đi cũng khiến anh muốn chia sẻ những điều mình chứng kiến với những người thân yêu.

Sau nhiều lần nghe con trai kể về Hòn Bảy Cạnh, mẹ anh luôn tò mò điều gì ở nơi ấy khiến anh năm nào cũng muốn quay lại. Trong đợt tình nguyện gần đây, anh sắp xếp để mẹ tham gia chương trình trải nghiệm của Vườn quốc gia Côn Đảo.

Trong khi mẹ đi cùng đoàn du khách, anh vẫn thực hiện công việc như thường lệ. Những lúc rảnh, anh đưa mẹ đi quanh trạm, kể về nhịp sinh hoạt của các kiểm lâm và những điều mình học được trong thời gian làm tình nguyện.

"Tôi không cố giải thích nhiều. Tôi chỉ muốn mẹ nhìn thấy những gì mình từng thấy. Có những điều nếu chỉ kể thì rất khó hình dung, nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì cảm nhận sẽ khác", anh tâm sự.

Đêm cùng mẹ theo dõi rùa mẹ lên bãi đẻ trứng rồi nhìn những chú rùa con trở về biển là kỷ niệm anh nhớ nhất.

"Tôi nhìn mẹ đứng rất lâu. Đến lúc rùa con bò về phía biển, mẹ chỉ quay sang cười với tôi. Không cần nói gì nhiều, tôi nghĩ mẹ đã hiểu vì sao mình luôn nhắc đến Hòn Bảy Cạnh", anh nhớ lại.

Trong những ngày ở đảo, anh gặp nhiều gia đình đưa con nhỏ tham gia chương trình trải nghiệm. Hình ảnh những em bé chăm chú quan sát rùa mẹ lên bãi hay háo hức nhìn rùa con trở về biển khiến anh nhớ mãi.

"Tôi nghĩ các em còn nhỏ nhưng sẽ nhớ rất lâu những gì mình được chứng kiến. Khi tận mắt nhìn thấy rùa biển hay nghe câu chuyện của các anh chị kiểm lâm, các em sẽ hiểu vì sao cần trân trọng thiên nhiên", Tấn Anh bày tỏ.