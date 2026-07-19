Mai Ngô ghi điểm sau sự cố visa, liệu có tạo bất ngờ ở Miss Supranational?

Mai Ngô gây chú ý với hình ảnh nổi bật trong những ngày đầu dự thi, sẵn sàng cạnh tranh vương miện cùng các ứng viên sáng giá tại Miss Supranational 2026.

Mai Ngô nhập cuộc muộn nhưng nhanh chóng bắt nhịp

Mai Ngô đã có mặt tại Ba Lan để đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2026. Theo Tiền Phong, do thủ tục visa kéo dài, cô đến sau nhiều thí sinh và không thể tham dự lễ trao sash.

Dù nhập cuộc muộn, đại diện Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp lịch trình của ban tổ chức. Qua những hình ảnh đầu tiên, Mai Ngô gây ấn tượng với phong thái tự tin, thần thái rạng rỡ và gu thời trang thanh lịch. Cô cũng tích cực giao lưu, kết nối với các đại diện quốc tế trong các hoạt động bên lề.

Trước ngày lên đường, Mai Ngô chia sẻ với Vietnamnet rằng quá trình xin visa sang châu Âu gặp nhiều trục trặc, khiến cô chịu không ít áp lực. Nhờ sự hỗ trợ của một người bạn trong giới truyền thông, người đẹp nhận được visa vào chiều ngày 10/7 và kịp khởi hành ngày 13/7.

Đại diện Việt Nam lựa chọn phong cách gợi cảm trong những ngày đầu tham gia Miss Supranational 2026. Ảnh: FB Mai Ngô.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Mai Ngô tập trung duy trì vóc dáng thay vì tăng cơ. Hiện vòng eo của cô đạt 64 cm - số đo nhỏ nhất từ trước đến nay, trong khi vẫn giữ vòng ba 104 cm.

Người đẹp cũng cho biết đã rút kinh nghiệm từ Miss Charm 2025. Nếu trước đây lựa chọn tiết mục thiên về yếu tố mạo hiểm, lần này cô đầu tư kỹ lưỡng hơn về ý tưởng, góc máy và hiệu ứng sân khấu nhưng vẫn giữ bí mật để tạo bất ngờ.

Theo Mai Ngô, hành trình tại Miss Supranational sẽ nhiều thử thách hơn do không còn lợi thế sân nhà và phải thích nghi với lịch trình dày đặc tại Ba Lan. Cô cũng nhận thấy nhiều đối thủ chủ động xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội từ sớm và xem đây là điều bản thân muốn học hỏi.

Dàn đối thủ đáng gờm của Mai Ngô

Miss Supranational là một trong những đấu trường sắc đẹp có tính cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đại diện sở hữu kinh nghiệm thi quốc tế và thành tích nổi bật.

Trong số đó, Silvia Maestre (Venezuela) được đánh giá là ứng viên sáng giá nhờ kinh nghiệm trình diễn, kỹ năng sân khấu cùng lợi thế đến từ quốc gia có truyền thống thành tích tại các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp 27 tuổi còn tích cực theo đuổi các dự án về sức khỏe tinh thần.

Nelly Mestre (Tây Ban Nha) nổi bật với chiều cao 1m85, thông thạo 5 ngôn ngữ và từng làm tiếp viên hàng không. Hồ sơ học vấn cùng khả năng giao tiếp giúp cô được truyền thông quốc tế đánh giá cao.

Đại diện Indonesia Agnes Rahajeng là gương mặt giàu kinh nghiệm khi từng vào Top 10 Miss Supranational 2019. Trong khi đó, Lara Marina (Brazil) nhận nhiều kỳ vọng khi đại diện quốc gia đang giữ vương miện Miss Supranational.

Bên cạnh đó, Avni Gupta (Ấn Độ), Eve Gilles (Pháp) và Katrina Llegado (Philippines) đều được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi sắc đẹp, kỹ năng trình diễn và sức hút truyền thông. Karolina Gorylova (Cộng hòa Czech), từng đăng quang Miss Tourism World 2023, cùng Elizabeth Blanco (Guatemala) cũng là những ứng viên đáng chú ý của mùa giải.

Các ứng viên mạnh ở cuộc thi. Ảnh: Instagram Nelly Mestre, Silvia Maestre.

Mai Ngô có cơ hội tạo bất ngờ?

Việc đến Ba Lan muộn khiến Mai Ngô bỏ lỡ lễ trao sash và có ít thời gian làm quen với truyền thông quốc tế hơn các đối thủ. Tuy nhiên, Miss Supranational diễn ra trong nhiều tuần với hàng loạt phần thi phụ và hoạt động đồng hành, nên cơ hội vẫn rộng mở cho những thí sinh duy trì phong độ ổn định.

Lợi thế của Mai Ngô nằm ở kinh nghiệm trình diễn, nền tảng người mẫu và việc từng chinh chiến tại Miss Charm 2025. Những ngày đầu tại Ba Lan, đại diện Việt Nam cho thấy khả năng thích nghi nhanh, giao tiếp tự nhiên với các thí sinh quốc tế và duy trì hình ảnh chỉn chu trong mọi hoạt động.

Sau màn nhập cuộc chậm hơn các đối thủ, hành trình của Mai Ngô ở những phần thi tiếp theo sẽ quyết định khả năng tạo đột phá của đại diện Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đêm chung kết Miss Supranational 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/7 tại Ba Lan.

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