Cảnh khóc gây xúc động, nhìn lại hành trình diễn xuất của Tuấn Tú

Cảnh Tài mất mẹ trong "Dưới ô cửa sáng đèn" được nhiều khán giả đánh giá là một trong những phân đoạn giàu cảm xúc nhất của Tuấn Tú trên màn ảnh.

Theo Vietnamnet, tập 32 của "Dưới ô cửa sáng đèn" vừa phát sóng trên VTV3 khép lại bằng biến cố lớn nhất cuộc đời nhân vật Tài do Tuấn Tú thủ vai. Thức dậy sau một đêm, Tài bàng hoàng phát hiện mẹ đã qua đời trong giấc ngủ. Tiếng gọi "Mẹ!" đầy đau đớn của nhân vật khiến nhiều khán giả xúc động.

Trích đoạn nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trên trang VTV Giải trí. Nhiều người xem chia sẻ họ từng trải qua cảm giác mất người thân mà chưa kịp nói lời từ biệt. Không ít ý kiến nhận xét đây là một trong những phân đoạn giàu cảm xúc nhất của Tuấn Tú từ trước đến nay.

Tuấn Tú cho biết đạo diễn Trịnh Lê Phong không báo trước cảnh quay mẹ Tài qua đời để giữ cảm xúc chân thật. Đến trường quay, anh mới biết sẽ thực hiện phân đoạn khó nhất của bộ phim và chỉ có ít phút tập thoại trước khi ghi hình.

"Đạo diễn muốn lấy cảm xúc bất ngờ nên yêu cầu chỉ quay một lần. Sau khi hoàn thành cảnh quay, tôi thấy rất mệt và căng thẳng. Nhưng khi xem lại, tôi cảm thấy phần nào mình đã làm được. Đọc những bình luận đồng cảm của khán giả, tôi vô cùng xúc động", Tuấn Tú chia sẻ.

Cảnh khóc gây xúc động của Tuấn Tú. Ảnh: Vietnamnet, FB Tuấn Tú.

Vai Tài được xem là dấu ấn mới của Tuấn Tú kể từ khi anh trở lại với phim truyền hình. Ít ai biết hành trình đến với diễn xuất của nam nghệ sĩ lại bắt đầu từ một cơ duyên khá đặc biệt.

Theo VOV, năm 2005, khi còn là sinh viên năm nhất Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Tuấn Tú được đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chọn vào vai chiến sĩ Hoàng An trong bộ phim "Đường thư".

Thời điểm đó, anh chưa được học diễn xuất bài bản, không phải tham gia casting và thậm chí chưa biết mình sẽ đảm nhận nhân vật nào. Tuấn Tú kể khi đang học quân sự ở Xuân Mai, anh tình cờ chạy xe máy ngang qua đoàn phim thì được đạo diễn gọi lại và quyết định giao vai ngay tại chỗ. Đây là vai diễn đầu tiên của Tuấn Tú, mở đầu cho hành trình diễn xuất của anh.

Tuấn Tú trong bộ phim "Đường thư". Ảnh: Tiền Phong.

Sau những vai diễn đầu tiên, Tuấn Tú dành phần lớn thời gian cho công việc MC và cuộc sống riêng. Theo VTV, anh có khoảng 5 năm gần như vắng bóng trên màn ảnh để tập trung cho gia đình và công việc dẫn chương trình. Đến năm 2019, nam nghệ sĩ quyết định trở lại với phim truyền hình và khẳng định diễn xuất vẫn là công việc mình yêu thích, không muốn rời xa thêm lần nữa.

Sau khi tái xuất, Tuấn Tú liên tục làm mới hình ảnh với nhiều kiểu nhân vật. Anh gây chú ý với vai Quốc trong "Về nhà đi con" rồi tiếp tục xuất hiện ở "Những ngày không quên". Dù nhân vật nhận nhiều ý kiến trái chiều, Tuấn Tú từng chia sẻ rằng phản ứng mạnh của khán giả cũng cho thấy vai diễn đã tạo được cảm xúc.

Nam diễn viên sau đó có bước chuyển đáng chú ý khi lần đầu đảm nhận vai phản diện - thẩm phán Quang trong "Lựa chọn số phận". Tuấn Tú từng lường trước nhân vật sẽ bị khán giả "ghét cay ghét đắng" và xem đây là cột mốc giúp mình bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc.

Đến "Anh có phải đàn ông không?", Tuấn Tú tiếp tục ghi dấu với vai Duy Anh - người chồng ở nhà chăm con suốt 18 năm để vợ làm kinh tế. Nam diễn viên cho biết nhân vật có nhiều điểm tương đồng với cuộc sống của mình, giúp anh có thêm chất liệu để xây dựng lối diễn tự nhiên và gần gũi.

Không dừng lại ở những vai diễn tâm lý gia đình, Tuấn Tú còn thử sức với dòng phim chính luận qua "Có anh, nơi ấy bình yên". Theo VOV, anh đảm nhận vai Huy - trưởng công an xã và thừa nhận từng mất ăn, mất ngủ gần nửa tháng vì áp lực. Nam diễn viên xem đây là một trong những vai diễn khó nhất trong sự nghiệp.

Tuấn Tú trong "Có anh, nơi ấy bình yên". Ảnh: VOV.

Ở "Người một nhà", Tuấn Tú vào vai Tuệ - người em trai song sinh của Trí (Duy Hưng). Chia sẻ với Dân Việt, anh gọi đây là vai diễn yêu thích nhất bởi nhân vật có nhiều điểm tương đồng với chính mình, đặc biệt là tình cảm dành cho người anh trai ngoài đời là MC Phan Anh.

Từ vai Hoàng An trong "Đường thư" đến Tài của "Dưới ô cửa sáng đèn", Tuấn Tú đã trải qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp, từ thời gian tạm rời màn ảnh đến hành trình trở lại với nhiều dạng vai khác nhau. Những phản hồi tích cực dành cho phân cảnh mới nhất cho thấy nam diễn viên ngày càng chinh phục khán giả bằng lối diễn giàu cảm xúc và nhiều chiều sâu.