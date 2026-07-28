Đồng Tháp: Công ty Danh Nhi trúng gói thầu nâng cấp đường vào chợ Cây Sung

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Khánh (tỉnh Đồng Tháp) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho công trình hạ tầng giao thông kết nối thương mại địa phương. Cụ thể, theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 98/QĐ-TTCUDVC ngày 20/07/2026 do ông Lê Văn Tính, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Khánh ký ban hành, Công ty Cổ phần xây dựng Danh Nhi đã được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 01: Thi công Nâng cấp mở rộng nền và mặt đường, thuộc công trình Đường vào chợ Cây Sung.

Gói thầu xây lắp này có giá dự toán được duyệt là 1,990 tỷ đồng. Công ty Cổ phần xây dựng Danh Nhi được chỉ định trúng thầu với giá 1,883 tỷ đồng (đã bao gồm thuế). Thông qua công tác thương thảo và chỉ định thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 107.468.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,4% so với dự toán ban đầu. Dự án sử dụng nguồn vốn kết hợp từ nguồn vốn đầu tư công (Ngân sách tập trung và tiền sử dụng đất) cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Phương thức quản lý hợp đồng áp dụng hình thức trọn gói, với thời gian thi công hoàn thành là 75 ngày kể từ ngày ký kết.

Quyết định số 98/QĐ-TTCUDVC ngày 20/07/2026 do ông Lê Văn Tính, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Khánh ký ban hành. Nguồn MSC

Trước đó, vào ngày 13/07/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Khánh đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTCUDVC về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường vào chợ Cây Sung. Theo Kế hoạch LCNT được duyệt, tổng giá trị các gói thầu thuộc dự án hơn 2,109 tỷ đồng, bao gồm 03 gói thầu độc lập: Gói thầu số 01 (Thi công nâng cấp mở rộng nền và mặt đường - 1,99 tỷ đồng), Gói thầu số 02 (Giám sát thi công xây dựng - 63,75 triệu đồng) và Gói thầu số 03 (Tư vấn quản lý dự án - 55,73 triệu đồng). Cả 3 gói thầu này đều được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong vòng 15 ngày thuộc Quý II năm 2026.

Theo dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần xây dựng Danh Nhi (Mã số thuế: 0303013914; địa chỉ đăng ký trụ sở tại số 15/8 Đường 37, phường Hiệp Bình, TP HCM; do ông Nguyễn Văn Vụ làm Giám đốc) là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng, sở hữu Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00007820 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp. Doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu rất sôi động khi đã tham gia 46 gói thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các khu vực lân cận, trong đó trúng 29 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt hơn 61,99 tỷ đồng (toàn bộ đều thực hiện với vai trò nhà thầu độc lập).

Theo dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần xây dựng Danh Nhi đã tham gia các gói thầu do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Khánh làm bên mời thầu và đều được lựa chọn, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 100% trong phạm vi các gói thầu đã tham gia theo dữ liệu thống kê. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, doanh nghiệp này đã liên tiếp được chỉ định thầu thực hiện 3 gói thầu xây lắp hạ tầng tại xã Long Khánh với tổng giá trị hợp đồng ghi nhận hơn 4,16 tỷ đồng.

Cụ thể, vào tháng 02/2026, nhà thầu này trúng Gói thầu số 01 về thi công nâng cấp, sửa chữa mặt đường, trồng cây xanh và hệ thống thoát nước với giá 1,945 tỷ đồng. Đến tháng 04/2026, Công ty Cổ phần xây dựng Danh Nhi tiếp tục được giao Gói thầu số 01 thi công lát gạch vỉa hè trị giá 341,4 triệu đồng, trước khi tiếp tục được phê duyệt trúng Gói thầu số 01 thi công đường vào chợ Cây Sung trị giá 1,883 tỷ đồng vào tháng 07/2026.

Theo dữ liệu đấu thầu được công khai, từ đầu năm 2026 đến nay Công ty Cổ phần xây dựng Danh Nhi đã được lựa chọn thực hiện 3 gói thầu xây lắp tại xã Long Khánh theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với tổng giá trị hợp đồng hơn 4,16 tỷ đồng.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định cụ thể nhằm phân định rõ ràng các hình thức lựa chọn nhà thầu. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2,0 tỷ đồng giúp rút ngắn đáng kể thủ tục hành chính, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án mang tính cấp thiết phục vụ đời sống dân sinh tại cấp địa phương.

Pháp luật cũng quy định chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trong việc đánh giá năng lực nhà thầu; đồng thời nghiêm cấm hành vi chia nhỏ gói thầu để áp dụng chỉ định thầu trái quy định theo Điều 16 Luật Đấu thầu.