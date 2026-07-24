Song Luân chứng minh sức hút không chỉ đến từ gương mặt điển trai

Từ ca hát đến diễn xuất, Song Luân từng bước khẳng định bản thân bằng sự kiên trì, thay đổi tư duy làm nghề và nỗ lực bền bỉ.

Theo Người Đưa Tin, phần trình diễn của Song Luân tại Live Stage 1 chương trình "Tinh hà say hi" thu hút sự chú ý của khán giả dù đội của anh không nằm trong nhóm dẫn đầu. Màn trình diễn cũng gợi nhắc hành trình hơn 15 năm hoạt động của nam nghệ sĩ, từ ca hát đến diễn xuất.

Song Luân là ca sĩ, diễn viên. Ảnh: FB Song Luân.

Kiên trì với con đường ca hát

Song Luân tên thật Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 2010 khi gia nhập công ty của ca sĩ Thanh Thảo.

Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và phát hành nhiều ca khúc, Song Luân chưa tạo được dấu ấn rõ nét trên thị trường. Anh từng tham gia "Giọng hát Việt" vào các năm 2013 và 2015 nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng.

Năm 2016, Song Luân đầu quân về công ty của Ông Cao Thắng và Đông Nhi, phát hành ca khúc "Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu". Dù nhiều lần tìm kiếm cơ hội qua các cuộc thi và phát hành sản phẩm cá nhân, phải đến khi góp mặt trong "Anh trai say hi" năm 2024, Song Luân mới có cơ hội đưa giọng hát đến gần hơn với khán giả trẻ.

Tại chương trình, anh tham gia các tiết mục "No Far No Star", "You", "Cứ để anh ta rời đi", "Bao lời con chưa nói" và "Đều là của em". Ở đêm chung kết, Song Luân có sân khấu "Lâu không gặp" cùng Tage trước khi kết hợp với HIEUTHUHAI, Dương Domic và JSOL trong "Sao hạng A". Anh đi đến chặng cuối nhưng không góp mặt trong đội hình Best 5.

Sau chương trình, nam ca sĩ phát hành MV "Cô em" vào đầu năm 2025. Đến tháng 9 cùng năm, anh giới thiệu EP đầu tay "33", lần lượt ra mắt các ca khúc "Thuốc kháng xinh", "Die in Your Eyes", "Chủ nhân của những nỗi buồn", "Mấy ai ra đường khi trời mưa" và "Cuộc gọi cuối".

Song Luân trong "Tinh hà say hi". Ảnh: FB Song Luân.

Bước ngoặt với phim ảnh

Khi âm nhạc chưa mang lại bước đột phá như mong muốn, Song Luân chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2016, anh lần đầu bén duyên với màn ảnh qua bộ phim "Hộp sắt", đánh dấu bước chuyển từ ca sĩ sang diễn viên.

Một dấu mốc trong sự nghiệp đến vào năm 2018 khi Song Luân đảm nhận vai Duy Kiên trong "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt. Vai diễn mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Hàn lâm sáng tạo châu Á 2019.

Sau "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt, Song Luân tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như "Lật mặt: Ba chàng khuyết", "Quý cô thừa kế", "Cây táo nở hoa", "Thanh Sói: Cúc dại trong đêm", "Yêu trước ngày cưới", "Nhà bà Nữ" và "Công tử Bạc Liêu".

Song Luân trong "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt. Ảnh: Dân Việt.

Nam diễn viên trong phim "Nhà bà Nữ". Ảnh: Vietnamnet.

Từ chú trọng ngoại hình đến thay đổi cách làm nghề

Dù được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim, Song Luân cho biết anh từng có thời gian chỉ quan tâm đến vẻ ngoài khi đứng trước máy quay.

Chia sẻ với Znews, nam diễn viên nói: "Những phim đầu tiên tôi đóng, việc tôi quan tâm nhất là mình có đẹp trai hay không. Khi quay cũng vậy, tôi chỉ quan tâm góc nào đẹp hơn mà đâu quan tâm mình diễn xuất tốt hay không".

Theo anh, chính suy nghĩ đó khiến bản thân chưa thể phát huy hết khả năng diễn xuất. "Bạn gieo gì thì chỉ được đó thôi. Lúc làm việc mà chỉ quan tâm có đẹp trai hay không thì thời gian đâu bận tâm đến việc diễn xuất tốt hay không. Lúc lên phim bạn sẽ được như ý bạn muốn. Bạn rất đẹp trai nhưng lu mờ về diễn xuất. Trong tương lai, tôi chỉ cần bản thân tập trung và luôn thay đổi", Song Luân chia sẻ.

Song Luân từng đi làm thuê, khâu dép và bán trái cây ở bến xe để phụ giúp gia đình. Những trải nghiệm đó khiến anh thay đổi quan điểm về tiền bạc và công việc.

Hiện tại, Song Luân mong có cuộc sống bình yên, được đón cha mẹ về ở cùng. Khi lựa chọn dự án, điều anh quan tâm không phải là mức cát-sê. "Bây giờ tôi chọn phim cũng vậy, không quan trọng tiền ít hay nhiều, cứ thích là tôi làm rồi làm cho đã thì thôi", nam nghệ sĩ nói.

Muốn được công nhận ở cả hai lĩnh vực

Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Song Luân cho biết âm nhạc là niềm đam mê theo đuổi từ những ngày đầu, còn điện ảnh là cơ duyên giúp anh khám phá thêm khả năng của bản thân.

"Giọng hát Việt là một cơ hội lớn giúp tôi tiếp cận với âm nhạc - niềm đam mê lớn của tôi và được mọi người biết đến. Phim ảnh như một cái duyên và tôi bất ngờ với những thành công khi các phim tham gia đều có hiệu ứng tốt và được khán giả yêu mến. Chúng giúp tôi tự tin hơn rất nhiều", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Ảnh: FB Song Luân.

Song Luân cho biết anh không muốn giới hạn mình ở một vai trò. "Lĩnh vực nào tôi cũng cố gắng thực hiện tốt, để được công nhận khả năng ở mọi việc mình làm và dành tặng khán giả những sản phẩm hoàn thiện nhất", anh chia sẻ.

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