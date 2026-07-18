Mỹ mở rộng chiến dịch tập kích Iran, thỏa thuận tạm thời đổ vỡ?

Mỹ mở rộng chiến dịch không kích, tấn công các cây cầu ở Iran, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Mỹ mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào Iran sáng sớm 17/7 bằng cách tăng cường tấn công các cây cầu ở nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trước đây, Tổng thống Donald Trump từng đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng để gây áp lực buộc Tehran nới lỏng sự siết chặt kiểm soát đối với eo biển Hormuz, AP đưa tin.

Mỹ tấn công các cây cầu ở Iran

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào những cây cầu ở tỉnh Hormozgan phía nam Iran vào rạng sáng 17/7, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Đợt tấn công nhắm vào Bandar Khamir, một thành phố ven biển của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tấn công hàng chục mục tiêu trong các cuộc không kích mới nhất kết thúc vào rạng sáng 17/7.

Một số bé trai chơi đùa trong vùng nước nông của eo biển Hormuz trong khi cột khói bốc lên từ một vụ nổ ở phía xa, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 13/7/2026. Ảnh: Razieh Poudat/ISNA/AP.

Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc tấn công của Mỹ hôm 16/7 đã nhắm vào khu vực xung quanh Tehran và tỉnh Semnan, nơi đặt trụ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và chương trình không gian của Iran.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã quay trở lại với những lời đe dọa nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cây cầu của Iran nhằm buộc Iran nới lỏng sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz, nơi thông thường 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu đi qua. Mỹ cũng tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran.

Theo dữ liệu từ công ty hàng hải Lloyd's List Intelligence, lượng hàng hóa vận chuyển qua eo biển này hàng tuần đã giảm gần 1/4 vào đầu tháng, trước khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran gần đây.

Trước những rủi ro hiện hữu, một số tàu chở dầu không bật thiết bị định vị khi đi qua eo biển, còn nhiều tàu khác thì vẫn ở nguyên vị trí, Lloyd's cho biết hôm 16/7. Lượng năng lượng của khu vực được vận chuyển qua đường ống ngày càng tăng, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt khi vận chuyển qua eo biển bị ảnh hưởng.

Trong một bài đăng trên mạng X, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 3 tàu thương mại đang cố gắng vượt qua vòng phong tỏa của nước này tại khu vực eo biển, vô hiệu hóa 1 tàu phớt lờ cảnh báo và đổ bộ 1 tàu khác “để đảm bảo tuân thủ đầy đủ lệnh phong tỏa”.

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran sụp đổ

Theo AP, các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran những ngày qua khi hai bên tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã khiến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được hồi tháng trước sụp đổ.

Giới chức Iran cho biết, các cuộc tấn công của Mỹ vào nước này trong 6 đêm liên tiếp đã khiến tổng cộng hơn 35 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Trong bài phát biểu trực tiếp trước công chúng Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang giành lợi thế trước Iran.

"Chúng ta đang giành được những thắng lợi lớn ở Iran, và các bạn sẽ sớm thấy được thành quả của những nỗ lực đó", ông Trump nói.

Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Iran đáp trả thế nào?

Iran cũng đã tiến hành nhiều đợt tấn công trả đũa nhằm cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain, Kuwait, Qatar,...cảnh báo leo thang căng thẳng hơn nữa.

Tại Qatar, chính quyền khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn khi một loạt tên lửa của Iran nhắm vào quốc gia này. Người dân nghe thấy tiếng nổ trên không khi hệ thống phòng không khai hỏa để đánh chặn tên lửa.

Được biết, Qatar, cùng với Pakistan, đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đổ vỡ do Iran đang siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz.

Đại tá Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya thuộc quân đội Iran, trước đó đe dọa rằng Iran có thể phát động các cuộc tấn công trên diện rộng vào “toàn bộ cơ sở hạ tầng trong khu vực” nếu Mỹ hành động theo những cảnh báo lặp đi lặp lại của ông Trump rằng Mỹ có thể tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bằng bất kỳ cách nào, chúng tôi cũng sẽ không cho phép Mỹ, với tư cách là một quốc gia nước ngoài và nằm ngoài khu vực, can thiệp vào eo biển Hormuz. Đây là 'lằn ranh đỏ' bất khả xâm phạm của Iran”, Đại tá Ebrahim Zolfaghari nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026