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Quân sự - Thế giới

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz

Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa "cho đến khi có thông báo mới".

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa sau khi quân đội nước này bắn cảnh cáo một tàu sử dụng tuyến đường không được Tehran phê chuẩn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo nhiều tàu "đã phớt lờ cảnh báo và chỉ thị của chúng tôi về việc điều chỉnh hướng đi (qua eo biển Hormuz) và di chuyển theo tuyến đường đã được phê duyệt". Một trong số đó "đã bị trúng đạn cảnh cáo và dừng lại".

Iran tuyên bố eo biển sẽ vẫn đóng cửa "cho đến khi có thông báo mới" và cho biết sẽ xem xét nhắm mục tiêu vào "các căn cứ địch khác trong khu vực" nếu phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công hơn.

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Một số tàu neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Sáng sớm 12/7, Mỹ lên tiếng chỉ trích Iran vì vụ tấn công vào tàu ở eo biển Hormuz. Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tấn công khoảng 140 mục tiêu ở Iran trong đợt không kích mới, nhắm vào địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, kho đạn dược, thiết bị liên lạc và các địa điểm khác.

Thông báo cho biết cuộc tập kích "làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các thủy thủ dân sự và tàu thương mại tự do đi qua eo biển Hormuz".

“Iran đã đưa ra một quyết định sai lầm. Giờ thì họ phải trả giá”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth viết trên mạng xã hội.

Các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran dường như nhắm vào Bandar Abbas và Sirik, cũng như các khu vực khác dọc theo bờ biển eo biển, truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Nước này chưa đưa ra thông tin ngay lập tức về thương vong hay thiệt hại.

Đợt tấn công mới ở Vịnh Ba Tư diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận tạm thời trong cuộc chiến với Iran đã "kết thúc".

Trong khi đó, Iran dường như đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngày 12/7 cảnh báo người dân về một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái sắp xảy ra, trong khi tiếng nổ có thể được nghe thấy ở Qatar. Cảnh báo tên lửa đã vang lên ở Qatar ngay sau các vụ nổ. Quân đội Qatar cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đánh chặn được hỏa lực của Iran.

Trong khi đó, báo động tên lửa vang lên ở Bahrain, nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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