Tổng thống Trump tuyên bố phó thủ lĩnh IS bị tiêu diệt

Theo India Today, Tổng thống Trump ngày 16/5 thông báo rằng "thủ lĩnh số 2 của IS" Abu-Bilal al-Minuki đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch táo bạo do lực lượng Mỹ và Nigeria phối hợp thực hiện. Sau cái chết của Abu-Bilal al-Minuki, hoạt động toàn cầu của nhóm khủng bố IS giờ đây bị suy giảm đáng kể.

"Chiến dịch này được lên kế hoạch tỉ mỉ và là một nhiệm vụ rất phức tạp ở Nigeria", Tổng thống Trump nói.

"Theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ và lực lượng vũ trang Nigeria đã thực hiện hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và rất phức tạp nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, quân đội Mỹ nhận được các nguồn tin trên thực địa ở châu Phi, thường xuyên cập nhật thông tin về nơi ở của al-Minuki.

"Hắn ta sẽ không còn có thể khủng bố người dân châu Phi hay hỗ trợ lên kế hoạch các hoạt động nhắm vào người Mỹ nữa. Với việc Abu-Bilal al-Minuki bị loại bỏ, hoạt động toàn cầu của IS sẽ bị suy yếu đáng kể", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Theo một báo cáo của Tổ chức Chống Chủ nghĩa Cực đoan, Abu Bakr Muhammad al-Mainuki chủ yếu hoạt động ở vùng Sahel của châu Phi. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp Abu Bakr Muhammad al-Mainuki vào danh sách Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt (SDGT) vào tháng 6/2023 do vai trò của hắn trong việc chuyển tiền quốc tế và đưa ra các chỉ đạo cho IS.

