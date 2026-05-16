Tổng thống Trump tuyên bố phó thủ lĩnh IS bị tiêu diệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau khi phó thủ lĩnh IS Abu-Bilal al-Minuki bị tiêu diệt, hoạt động toàn cầu của nhóm khủng bố này bị suy giảm đáng kể.

An An (Theo IT)

Theo India Today, Tổng thống Trump ngày 16/5 thông báo rằng "thủ lĩnh số 2 của IS" Abu-Bilal al-Minuki đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch táo bạo do lực lượng Mỹ và Nigeria phối hợp thực hiện. Sau cái chết của Abu-Bilal al-Minuki, hoạt động toàn cầu của nhóm khủng bố IS giờ đây bị suy giảm đáng kể.

"Chiến dịch này được lên kế hoạch tỉ mỉ và là một nhiệm vụ rất phức tạp ở Nigeria", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ và lực lượng vũ trang Nigeria đã thực hiện hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và rất phức tạp nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, quân đội Mỹ nhận được các nguồn tin trên thực địa ở châu Phi, thường xuyên cập nhật thông tin về nơi ở của al-Minuki.

"Hắn ta sẽ không còn có thể khủng bố người dân châu Phi hay hỗ trợ lên kế hoạch các hoạt động nhắm vào người Mỹ nữa. Với việc Abu-Bilal al-Minuki bị loại bỏ, hoạt động toàn cầu của IS sẽ bị suy yếu đáng kể", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Theo một báo cáo của Tổ chức Chống Chủ nghĩa Cực đoan, Abu Bakr Muhammad al-Mainuki chủ yếu hoạt động ở vùng Sahel của châu Phi. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp Abu Bakr Muhammad al-Mainuki vào danh sách Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt (SDGT) vào tháng 6/2023 do vai trò của hắn trong việc chuyển tiền quốc tế và đưa ra các chỉ đạo cho IS.

Quân sự - Thế giới

Vì sao Mỹ triển khai binh sĩ tới Nigeria?

Khoảng 100 binh sĩ Mỹ cùng trang thiết bị đã đến Nigeria để giúp huấn luyện binh lính tại quốc gia Tây Phi này.

AP đưa tin ngày 17/2, khoảng 100 binh sĩ Mỹ cùng trang thiết bị đã đến Nigeria để giúp huấn luyện binh lính tại quốc gia Tây Phi này trong bối cảnh Nigeria đang phải đối phó với các phần tử Hồi giáo cực đoan và các nhóm vũ trang khác.

Theo tuyên bố của Quân đội Nigeria, động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Nigeria đề nghị Mỹ hỗ trợ về huấn luyện, kỹ thuật và chia sẻ thông tin tình báo.

Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn trăm nghi phạm IS

Cảnh sát Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tiến hành các cuộc đột kích đồng loạt và bắt giữ hơn trăm nghi phạm là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

AP đưa tin, cảnh sát Istanbul đã tiến hành cuộc đột kích đồng loạt hôm 25/12, bắt giữ nhiều nghi phạm là thành viên của nhóm IS bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, theo thông báo của nhà chức trách.

Văn phòng Công tố trưởng Istanbul cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo về việc một nhóm cực đoan kêu gọi hành động, đặc biệt là chống lại những người không theo đạo Hồi, trong dịp lễ.

Quân sự - Thế giới

Phiến quân IS tấn công một ngôi làng, sát hại hàng chục người

Các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công một ngôi làng trong đêm ở đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 27/4 cho biết, các phần tử thuộc IS đã tấn công một ngôi làng trong đêm ở đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Đây là vụ bạo lực mới nhất tại quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi từ lâu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp.

"Vụ tấn công xảy ra vào tối 26/4 tại làng Guyaku, thuộc khu vực chính quyền địa phương Gombi, bang Adamawa của Nigeria", Thống đốc bang Adamawa, ông Ahmadu Umaru Fintiri, thông tin.

