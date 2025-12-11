Hà Nội

Thế giới

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, Caracas phản ứng sao?

Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển Venezuela với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: Lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Nguồn video: X/RT.

RT đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi ngày 10/12 tuyên bố rằng con tàu này vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt.

"Con tàu trước đó bị trừng phạt do liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp hỗ trợ các tổ chức khủng bố nước ngoài”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nhấn mạnh.

Các hãng truyền thông xác định con tàu bị bắt giữ là The Skipper, một tàu chở dầu mang cờ Guyana bị Mỹ trừng phạt năm 2022 vì bị cáo buộc cung cấp dầu cho Iran và lực lượng Hezbollah. Con tàu có tên là Adisa khi bị trừng phạt.

Nguồn tin cho biết thêm, con tàu rời cảng Puerto Jose của Venezuela vào ngày 4 - 5/12, sau khi chất lên khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô.

tau.png
Lực lượng bảo vệ bờ biển và các nhân viên thực thi pháp luật của Mỹ trên tàu chở dầu bị bắt giữ ở Biển Caribe. Ảnh: RT.

Caracas đã lên án hành động của Mỹ, cho rằng vụ bắt giữ này nhằm mục đích "đánh cắp" tài nguyên của đất nước Venezuela, chẳng khác nào là một hành động "cướp biển quốc tế".

"Mục tiêu của Mỹ luôn là chiếm đoạt dầu mỏ của Venezuela...như một phần của kế hoạch có chủ đích nhằm lấy đi tài nguyên năng lượng của chúng tôi", Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cáo buộc.

Chính phủ Venezuela lên án “những hành động lạm dụng” của Washington, đồng thời tuyên bố sẽ “bảo vệ chủ quyền, tài nguyên thiên nhiên,...của đất nước bằng quyết tâm tuyệt đối”.

Venezuela từ lâu đã lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Tổng thống Nicolas Maduro lập luận rằng các lệnh trừng phạt là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm lật đổ ông.

Tổng thống Maduro đã bác bỏ cáo buộc của ông Trump rằng chính phủ của ông (Maduro) có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, đồng thời cảnh báo Washington không nên phát động "một cuộc chiến điên rồ".

