Venezuela nói Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế

Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil ngày 13/11 cho rằng các cuộc tấn công do lực lượng Mỹ tiến hành nhằm vào tàu thuyền ở vùng biển Caribe đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

"Mọi nguyên tắc của luật pháp quốc tế mà chúng ta biết đều đã bị vi phạm", Ngoại trưởng Yvan Gil phát biểu khi đề cập đến hành động của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil. Ảnh: TASS.

Ngoại trưởng Gil nói thêm rằng các hành động của Mỹ ở vùng biển Caribe không chỉ gây ra mối đe dọa đối với Venezuela mà còn "đối với toàn thể nhân loại" và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Theo số liệu của Mỹ, kể từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào ít nhất 20 tàu thuyền trên vùng biển quốc tế, khiến ít nhất 76 người thiệt mạng.

Hôm 11/11, một tàu sân bay của Mỹ đã tới vùng biển Caribe, có nguy cơ làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

"Với sự bổ sung của nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, lực lượng Mỹ được triển khai tại vùng biển Caribe hiện vượt quá 15.000 quân. Đây là đợt tăng cường quân sự lớn nhất trong khu vực trong ba thập kỷ", nguồn tin cho hay.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Hải quân Mỹ nhấn mạnh: "Các lực lượng này sẽ tăng cường và củng cố năng lực hiện có để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy, làm suy yếu và triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Tây bán cầu".

Trong khi đó, Venezuela đã tiến hành một cuộc tập trận nhằm chống lại "các mối đe dọa" cũng như đảm bảo đất nước được "bảo vệ, phòng thủ".

Venezuel phản đối sự hiện diện của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển nước này, đồng thời cảnh báo rằng hành động của Mỹ có thể gây ra một cuộc xung đột toàn diện.