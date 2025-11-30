Phản ứng của Venezuela sau phát biểu về không phận của Tổng thống Trump

Venezuela cho rằng động thái của Mỹ đe dọa "chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela".

Theo Tân Hoa Xã, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/11 tuyên bố rằng không phận phía trên và xung quanh Venezuela nên bị coi là "đã đóng cửa hoàn toàn".

Sau phát biểu của ông Trump, Chính phủ Venezuela đã lên án mối đe dọa của Mỹ, cho rằng Washington "tìm cách ảnh hưởng đến chủ quyền không phận của nước này", gọi đây là "một hành động gây hấn phi lý và bất hợp pháp nhằm vào người dân Venezuela".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Wikimedia Commons/HillTimes.

Trong một tuyên bố chính thức, Caracas bác bỏ nỗ lực của Washington nhằm áp dụng quyền tài phán ngoài lãnh thổ đối với Venezuela, cho rằng động thái của Mỹ đe dọa chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela.

Tuyên bố cho biết động thái của Mỹ tương đương với lời đe dọa sử dụng vũ lực rõ ràng, bị cấm theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Theo Công ước Chicago năm 1944, mỗi quốc gia thực hiện chủ quyền độc quyền đối với không phận phía trên lãnh thổ của mình, tuyên bố cho biết, đồng thời nhấn mạnh Venezuela sẽ không chấp nhận "mệnh lệnh, mối đe dọa hoặc sự can thiệp" từ bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

Tuyên bố cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên quyết bác bỏ hành động vô lý này (của Mỹ), đồng thời nói thêm rằng Venezuela sẽ đáp trả bằng tính hợp pháp và phẩm giá.