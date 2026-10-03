Mưa tạnh hơn một ngày, hẻm ở TPHCM vẫn ngập sâu

Dù mưa đã tạnh mưa hơn một ngày, nhiều con hẻm tại TPHCM vẫn ngập sâu hơn nửa mét, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.