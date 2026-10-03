Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mitsubishi Attrage mới sắp ra mắt tại Việt Nam, "uống xăng" 5,3 l/100km

Theo thông tin mới từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đang làm dấy lên đồn đoán Mitsubishi Attrage sắp có bản nâng cấp mới tại thị trường trong nước.

Nguyễn Chung
Video: Xem chi tiết mẫu xe Mitsubishi Attrage thế hệ mới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam mới công bố dữ liệu nhãn năng lượng dành cho hai phiên bản Mitsubishi Attrage mang tên GLX và GLS-P. Hồ sơ này do Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam cung cấp. Theo dữ liệu được công bố, Mitsubishi Attrage GLX ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ở mức 5,32 lít/100km, trong khi bản GLS-P có chỉ số tương ứng là 5,34 lít/100km.

2-7693.jpg
Mitsubishi Attrage mới lộ thông số tiêu thụ nhiên liệu tại Việt Nam.

Mức tiêu thụ này gần như tương đồng với con số 5,3 lít/100km trên dải sản phẩm hiện hành. Cả hai phiên bản mới tiếp tục được trang bị khối động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh (mã 3A92), sản sinh công suất tối đa 77 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 100 Nm.

Mặc dù Mitsubishi Việt Nam chưa đưa ra thông báo chính thức về thời điểm ra mắt phiên bản mới, động thái cập nhật hồ sơ đăng kiểm kết hợp cùng hoạt động kích cầu tại các đại lý cho thấy ngày mở bán Attrage mới không còn xa.

1-8288.jpg
itsubishi Attrage thến hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Thái Lan.

Hiện tại, giá niêm yết của Attrage đang dao động từ 380 triệu đồng cho bản số sàn đến 490 triệu đồng cho bản AT Premium. Tuy nhiên, nhiều đại lý đang áp dụng mức ưu đãi sâu cho các lô xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025), đưa giá bán thực tế xuống mốc khoảng 300 triệu đồng. Khoảng giá này đưa mẫu sedan hạng B của Mitsubishi tiệm cận trực tiếp với nhóm xe đô thị cỡ A như Kia Morning, Toyota Wigo hay Hyundai Grand i10.

Trước đó, vào đầu tháng 7 năm nay, phiên bản nâng cấp của Mitsubishi Attrage đã chính thức ra mắt thị trường Thái Lan. Bước sang đời mới, thiết kế tổng thể của xe nhận được một số cải tiến thị giác dù khung gầm cơ sở đã trải qua chặng đường phát triển gần 15 năm.

5-2300.jpg
Attrage 2026 sở hữu thiết kế Dynamic Shield được tinh chỉnh với nhiều chi tiết sơn đen hơn trước, kết hợp lưới tản nhiệt hình lục giác mới.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Attrage 2026 sở hữu thiết kế Dynamic Shield được tinh chỉnh với nhiều chi tiết sơn đen hơn trước, kết hợp lưới tản nhiệt hình lục giác mới. Cụm đèn pha cũng được thiết kế lại để đồng bộ với diện mạo phía trước, trong khi bộ mâm hợp kim sở hữu kiểu dáng mới.

Tại Thái Lan, Mitsubishi Attrage được phân phối với hai phiên bản gồm Active và Smart. Phiên bản Active được trang bị đèn pha halogen dạng chóa phản xạ, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, các chi tiết ốp nội thất màu đen bóng kết hợp họa tiết vân carbon, cụm đồng hồ analog tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin và điều hòa chỉnh tay.

4-6999.jpg
Tại Thái Lan, Attrage được phân phối với hai phiên bản gồm Active và Smart.

Xe còn được trang bị vô-lăng đa chức năng, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ghế bọc vải, chìa khóa thông minh cùng bộ mâm thép kích thước 14 inch.

Trong khi đó, phiên bản Smart được bổ sung nhiều tiện nghi hơn với cụm đèn pha LED tự động tích hợp đèn định vị ban ngày, đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, vô-lăng và cần số bọc da, điều hòa tự động, hệ thống kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu chống chói tự động, ghế bọc da tổng hợp, khởi động bằng nút bấm, camera lùi và bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước 15 inch.

3-6355.jpg
Ngoài các tính năng cơ bản, Attrage còn được bổ sung hệ thống hỗ trợ người lái.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản của Mitsubishi Attrage 2026 gồm hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Ngoài các tính năng cơ bản, Attrage còn được bổ sung một số hệ thống hỗ trợ người lái. Phiên bản Active được trang bị camera ADAS với chức năng cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường.

Trong khi đó, phiên bản Smart được trang bị hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước hoạt động ở dải tốc độ thấp, đồng thời bổ sung cảm biến radar hỗ trợ giảm thiểu tình huống đạp nhầm chân ga trong phạm vi khoảng 4 m phía trước xe.

#Mitsubishi Attrage thế hệ mới #Mitsubishi #Attrage #Việt Nam #nâng cấp #tiêu thụ nhiên liệu

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Mitsubishi Attrage 2026 - thiết kế "lột xác", ADAS xịn sò

Mitsubishi Motors vừa chính thức ra mắt Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan với giá bán từ 564.000 - 619.000 baht (khoảng 445 - 490 triệu đồng).

1-4336.jpg
Mitsubishi Motors vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan. Xe được phân phối với 2 phiên bản gồm 1.2 Active và 1.2 Smart.và nhận loạt cải tiến đáng chú ý về thiết kế, hiệu suất vận hành cũng như công nghệ an toàn.
2-6754.jpg
Về thiết kế, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mới, mang lại diện mạo hiện đại và cứng cáp hơn so với phiên bản cũ. Tổng thể thân xe vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn quen thuộc, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Outlander PHEV từ 1,2 tỷ đồng tại Philippines, sắp về Việt Nam

Mitsubishi Outlander PHEV tại Philippines, sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid mạnh 302 mã lực, dẫn động 4 bánh S-AWC cùng loạt trang bị tiện nghi và an toàn.

2-1132.jpg
Mitsubishi đã chính thức giới thiệu mẫu SUV điện hóa Outlander PHEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 (PIMS). Đây là bước tiến mới của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV điện hóa, hướng tới khách hàng ưa chuộng công nghệ xanh và hiệu suất vận hành cao.
6-5843.jpg
Tại thị trường Philippines, Outlander PHEV 2026 sử dụng động cơ MIVEC 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện và bộ pin 22,7 kWh. Hệ thống cho tổng công suất 302 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Theo công bố, xe có phạm vi hoạt động tổng thể gần 1.000km, trong khi ở chế độ thuần điện có thể di chuyển tối đa khoảng 100km.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi khai trương kho phụ tùng tại Hải Phòng, tiếp sức cho gần 80 đại lý

Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động kho phụ tùng mới tại Hải Phòng với sức chứa tăng gần 60%, tiếp sức phục vụ khách hàng và gần 80 đại lý.

Mitsubishi Motors Việt Nam mới đây đã chính thức đưa vào hoạt động kho phụ tùng mới tại Hải Phòng, với sức chứa tăng gần 60%. Kết hợp cùng kho phía Nam nâng cấp năm 2025, Mitsubishi Motors Việt Nam đang ngày càng đẩy nhanh tốc độ cung ứng phụ tùng chính hãng, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa ngày càng tăng của khách hàng.

1-66.jpg
Mitsubishi khai trương kho phụ tùng tại Hải Phòng, tiếp sức cho gần 80 đại lý.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới