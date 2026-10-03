Hyundai đang cân nhắc mở rộng dòng xe điện hóa với hệ truyền động EREV, hướng tới phạm vi chạy điện dài hơn PHEV và phù hợp với nhu cầu của khách hàng Bắc Mỹ.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson thế hệ mới.

Sau khi ra mắt tại Bắc Mỹ, Hyundai Tucson 2027 gây chú ý với thiết kế mới, công nghệ nâng cấp và các tùy chọn động cơ được cải tiến. Tuy nhiên, khác với một số thị trường, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) sẽ không được phân phối tại Mỹ.

Theo chia sẻ từ Olabisi Boyle, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Sản phẩm và Di chuyển của Hyundai Motor America, tỷ lệ khách hàng thực tế sạc PHEV tại Mỹ khá thấp. Thay vào đó, Hyundai cho rằng EREV (Extended-Range Electric Vehicle) có thể phù hợp hơn với thị trường này.

Hyundai Tucson thế hệ mới có thể được trang bị hệ truyền động EREV.

Hyundai đã công bố kế hoạch phát triển hai mẫu EREV, trong đó SantaFe là mẫu đầu tiên. Tucson chưa được xác nhận chính thức, nhưng có thể trở thành mẫu xe tiếp theo áp dụng công nghệ này.

Tucson PHEV hiện tại có thể chạy khoảng 51 km bằng năng lượng điện, trong khi động cơ xăng đảm nhiệm vai trò mở rộng tổng phạm vi hoạt động lên khoảng 624 km. Hyundai đặt mục tiêu các mẫu EREV có phạm vi hoạt động tổng thể khoảng 966 km, đồng thời tăng đáng kể quãng đường chạy hoàn toàn bằng điện lên khoảng 161-241 km.

Khác với PHEV, EREV sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện để sạc pin.

Khác với PHEV, EREV sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện để sạc pin. Cấu hình này cho phép EREV duy trì đặc tính vận hành của xe điện, đồng thời giảm áp lực về phạm vi hoạt động và thời gian sạc. Bộ pin của EREV dự kiến lớn hơn PHEV nhưng vẫn nhỏ hơn xe điện thuần túy, qua đó tạo ra sự cân bằng giữa phạm vi chạy điện, trọng lượng và chi phí.

Hiện chưa có mẫu EREV nào được bán tại Mỹ, dù một số hãng như Ford, Jeep, Ram và Scout đang phát triển công nghệ này, chủ yếu cho bán tải và SUV cỡ lớn.

Bộ pin của EREV dự kiến lớn hơn PHEV nhưng vẫn nhỏ hơn xe điện thuần túy, qua đó tạo ra sự cân bằng giữa phạm vi chạy điện, trọng lượng và chi phí.

Hyundai đã công bố kế hoạch đưa EREV lên SantaFe và Genesis GV80. Nếu Tucson tiếp tục được lựa chọn, hãng có thể mở rộng công nghệ này xuống nhóm crossover nhỏ hơn.

Hãng xe Hàn Quốc hiện vẫn chưa công bố thông số cụ thể của hệ truyền động EREV dành cho Tucson. Tuy nhiên, bài toán quan trọng sẽ nằm ở chi phí bộ pin và giá bán cuối cùng, bởi bộ pin dung lượng lớn hơn PHEV có thể khiến EREV đắt hơn đáng kể.