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[GALLERY] Honda GB350S mở bán chính hãng tại Việt Nam, giá 134,99 triệu

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda GB350S mở bán chính hãng tại Việt Nam, giá 134,99 triệu

Honda Việt Nam vừa ra mắt GB350S, mẫu môtô phân khối lớn nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe sử dụng động cơ 350cc, trang bị ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo HSTC.

Nguyễn Anh
Honda Việt Nam vừa công bố GB350S tại thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu mẫu xe này được phân phối chính hãng trong nước. GB350S được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách môtô cổ điển kết hợp các trang bị hiện đại.
Honda Việt Nam vừa công bố GB350S tại thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu mẫu xe này được phân phối chính hãng trong nước. GB350S được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách môtô cổ điển kết hợp các trang bị hiện đại.
Honda GB350S 2026 tại Việt Nam sở hữu thiết kế kết hợp giữa phong cách retro và những đường nét hiện đại. Xe được trang bị đèn pha tròn LED, bình xăng dung tích lớn, khung xe cân đối cùng yên dạng đệm gân nổi.
Honda GB350S 2026 tại Việt Nam sở hữu thiết kế kết hợp giữa phong cách retro và những đường nét hiện đại. Xe được trang bị đèn pha tròn LED, bình xăng dung tích lớn, khung xe cân đối cùng yên dạng đệm gân nổi.
Phía sau sử dụng vành 17 inch kết hợp lốp radial bản rộng. Hệ thống ống xả mang phong cách hoài cổ với sự kết hợp giữa chi tiết chrome và tông đen mờ. Xe có hai lựa chọn màu Bạc Đen và Xám Đen, đi kèm logo chữ “S” màu đỏ tạo điểm nhấn.
Phía sau sử dụng vành 17 inch kết hợp lốp radial bản rộng. Hệ thống ống xả mang phong cách hoài cổ với sự kết hợp giữa chi tiết chrome và tông đen mờ. Xe có hai lựa chọn màu Bạc Đen và Xám Đen, đi kèm logo chữ “S” màu đỏ tạo điểm nhấn.
Mẫu xe môtô Honda GB350S 2026 sử dụng động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn 350 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 15,5 kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút.
Mẫu xe môtô Honda GB350S 2026 sử dụng động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn 350 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 15,5 kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút.
Bên cạnh động cơ có khả năng sản sinh mô men xoắn cao tại vòng tua máy thấp và trung bình, trục chính của hộp số hoạt động kết hợp với trục cân bằng phía trước xi lanh nhằm triệt tiêu rung chấn hiệu quả.
Bên cạnh động cơ có khả năng sản sinh mô men xoắn cao tại vòng tua máy thấp và trung bình, trục chính của hộp số hoạt động kết hợp với trục cân bằng phía trước xi lanh nhằm triệt tiêu rung chấn hiệu quả.
Với những nâng cấp mới này, chiếc xe mang lại khả năng vận hành êm ái, tăng tốc nhẹ nhàng, sự linh hoạt tuyệt vời cho người lái khi di chuyển trong nội đô cũng như những hành trình dài khám phá.
Với những nâng cấp mới này, chiếc xe mang lại khả năng vận hành êm ái, tăng tốc nhẹ nhàng, sự linh hoạt tuyệt vời cho người lái khi di chuyển trong nội đô cũng như những hành trình dài khám phá.
Honda cho biết động cơ mới cũng được tối ưu về hiệu quả vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Ngoài ra, GB350S còn được trang bị phanh đĩa trước 310 mm và phanh đĩa sau 240 mm, kết hợp hệ thống ABS 2 kênh.
Honda cho biết động cơ mới cũng được tối ưu về hiệu quả vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Ngoài ra, GB350S còn được trang bị phanh đĩa trước 310 mm và phanh đĩa sau 240 mm, kết hợp hệ thống ABS 2 kênh.
Mẫu xe còn có hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC và cảnh báo dừng khẩn cấp ESS. HSTC có khả năng điều chỉnh lực kéo động cơ khi phát hiện bánh sau bị trượt.
Mẫu xe còn có hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC và cảnh báo dừng khẩn cấp ESS. HSTC có khả năng điều chỉnh lực kéo động cơ khi phát hiện bánh sau bị trượt.
Các trang bị tiện ích gồm mặt đồng hồ LCD đa chức năng, hiển thị thông tin về lượng nhiên liệu, cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu, điện áp ắc quy và quãng đường có thể di chuyển với lượng nhiên liệu còn lại. Xe cũng có công tắc tắt động cơ tích hợp nút khởi động và đèn cảnh báo nguy hiểm.
Các trang bị tiện ích gồm mặt đồng hồ LCD đa chức năng, hiển thị thông tin về lượng nhiên liệu, cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu, điện áp ắc quy và quãng đường có thể di chuyển với lượng nhiên liệu còn lại. Xe cũng có công tắc tắt động cơ tích hợp nút khởi động và đèn cảnh báo nguy hiểm.
Honda GB350S sẽ chính thức được mở bán tại hệ thống Cửa hàng CB ủy nhiệm từ ngày 15/10/2026. Xe có giá bán lẻ đề xuất 134,99 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế VAT, áp dụng cho cả hai màu Bạc Đen và Xám Đen.
Honda GB350S sẽ chính thức được mở bán tại hệ thống Cửa hàng CB ủy nhiệm từ ngày 15/10/2026. Xe có giá bán lẻ đề xuất 134,99 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế VAT, áp dụng cho cả hai màu Bạc Đen và Xám Đen.
Việc đưa GB350S về Việt Nam bổ sung thêm một lựa chọn mô tô phân khối lớn mang phong cách cổ điển trong danh mục sản phẩm chính hãng của Honda, với cấu hình động cơ 350 cc và loạt trang bị an toàn điện tử.
Việc đưa GB350S về Việt Nam bổ sung thêm một lựa chọn mô tô phân khối lớn mang phong cách cổ điển trong danh mục sản phẩm chính hãng của Honda, với cấu hình động cơ 350 cc và loạt trang bị an toàn điện tử.
Video: Giới thiệu mẫu xe môtô hoài cổ Honda GB350S mới.
Nguyễn Anh
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