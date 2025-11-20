Mưa lũ đã làm 14 người tử vong ở Khánh Hòa

Do mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tính mạng và tài sản của người dân.

Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến Khánh Hòa để kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó khẩn cấp lũ lụt tại Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng đã thị sát toàn bộ vùng ngập lụt ở Khánh Hòa bằng trực thăng để nắm rõ tình hình các khu vực bị ngập sâu và cô lập.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương đã huy động lực lượng tham gia ứng phó với mưa lũ gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn với hơn 15.000 cán bộ chiến sĩ; cùng với 227 xe cứu hộ, xe chữa cháy, ô tô chở quân, xe tải, xuồng canô.

Với tinh thần chủ động và quyết liệt, lực lượng chức năng Khánh Hòa đang nỗ lực từng giờ để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trước ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài..

Lực lượng cứu hộ đã sơ tán 846 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu tại các khu vực bị ngập sâu, xung yếu đến nơi an toàn. Hiện nay, các lực lượng tiếp tục công tác cứu hộ, sơ tán người dân bị nước ngập, cô lập và nước chảy xiết không thể di chuyển.

Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, nhiều tuyến đường ngập sâu và chia cắt.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo thống kê sơ bộ ban đầu mưa lũ đã làm 14 người chết, một người mất tích và 20 người bị thương. Địa phương nhận định hiện khả năng thiệt hại về người có thể tăng do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt, mất thông tin liên lạc.

Mưa lũ cũng làm hư hại hơn 12.000 ha ruộng lúa, hoa màu và hàng nhiều công trình bị sập, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 760 tỉ đồng.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, trên địa bàn tỉnh có có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Nước lũ trên các các sông tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lên.

Hiện, tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trì công tác trực phòng chống thiên tai ở các cấp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động đi các khu vực, phối hợp các lực lượng, ngành, địa phương hỗ trợ, di dời, ứng cứu tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Nhiều khu vực bị chia cắt đã được tiếp cận, hàng chục người dân được di chuyển đến khu vực an toàn. Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được triển khai quyết liệt.

Đồng thời, cứu trợ cho người dân bị cô lập và khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

