Ngày 12/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập lụt từ 0,5 đến 1,5m, gây chia cắt giao thông.

Theo đó, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 1 làm nhiều ngầm tràn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) bị ngập sâu, gây chia cắt tạm thời.

Lực lượng chức năng lập chốt chặn tại các điểm xung yếu. Ảnh: ĐĐ.

Cụ thể, tại huyện Đakrông, mực nước dâng cao khiến một số nơi ngập sâu đến 1,5m. Nước lũ đã ngập cầu tràn thôn La Hót (xã A Bung), cầu tràn thôn A Đeng, cầu tràn thôn A Rồng Dưới (xã A Ngo) và cầu tràn nối xã Tà Rụt với thôn A Ngo (xã A Ngo).

Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các điểm xung yếu, ngăn không cho người và phương tiện qua lại, nhằm đảm bảo an toàn.

Tại địa bàn xã Ba Nang, huyện Đakrông, mưa lớn cũng khiến một số cầu tràn bị ngập sâu, gây chia cắt. Đồn Biên phòng Ba Nang đã triển khai lực lượng, lập chốt chặn kiểm soát người và phương tiện, không cho qua lại tại các khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị ngập sâu. Ảnh: ĐĐ.

Theo dự báo, do ảnh hưởng bão số 1, trong 2 ngày 12-13/6, Quảng Trị sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông. Lượng mưa phổ biến từ 80–180mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo thống kê, tính đến ngày 12/6, toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 1.040ha lúa và 12,5ha rau màu bị ngập úng.

Hiện, Ban Chỉ huy yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

