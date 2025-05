Nguy cơ lũ quét và sạt lở ở 8 tỉnh, thành do mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (29/5), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/5 đến 3h ngày 30/5 có nơi trên 70mm như: Phì Nhừ (Điện Biên) 71.5mm, Phong Phú (Hòa Bình) 78.8mm, Yên Cát (Thanh Hóa) 132.2mm, Mường Típ (Nghệ An) 161.8mm, Phước Hòa (Bà Rịa Vũng Tàu) 114.6mm, Thông Bình (Đồng Tháp) 110.4mm,…

Dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực tại phía tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm, có nơi mưa lớn trên 80 mm. 2 khu vực này vẫn có khả năng xảy ra những trận mưa cục bộ cường suất lớn, lượng mưa trong 3 giờ trên 80 mm gây ngập lụt cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong sáng nay, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái tiếp tục có mưa lớn từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Ở Bắc Trung bộ, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An có mưa từ 40 - 70 mm, có nơi mưa lớn trên 90 mm.

Trước đó, trong đêm 29/5 và rạng sáng 30/5, mưa lớn xảy ra nhiều nơi tại 8 tỉnh nói trên, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong hôm nay, nhiều khu vực ở 8 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp trên Biển Đông đã suy yếu nhưng vẫn có tác động làm gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên, gây ra mưa lớn ở đất liền Tây nguyên và Nam bộ.

Dự báo trong ngày và đêm nay, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, một số nơi có mưa lớn trên 50 mm. Mưa thường xảy ra vào buổi chiều và tối.

Trước đó, trong bản tin lúc 20h10 ngày 29/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn trong đêm ngày 29/5 và rạng sáng 30/5, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở 30 tỉnh, thành phố trên phạm vi khắp cả nước.

