Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm vùng ven biển ở Lâm Đồng

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đêm 26/10 khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm tỉnh Lâm Đồng ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.

Đêm 26/10, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm phường Phú Thủy; phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ, nước tràn vào khu dân cư phường Phú Thủy và một số khu vực lân cận.

Hệ thống thoát nước trên tuyến Thủ Khoa Huân hoạt động quá tải, nước dâng tràn mặt đường sau cơn mưa lớn.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ 20h ngày 26/10, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Lượng mưa dồn dập khiến nhiều tuyến đường nội ô như Thủ Khoa Huân, Hùng Vương, Từ Văn Tư, Nguyễn Tất Thành, Trần Quý Cáp… bị ngập sâu, có nơi nước dâng hơn nửa mét, khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Đến 22h30 cùng ngày, nhiều tuyến đường nội ô tỉnh Lâm Đồng vẫn chìm trong nước, giao thông di chuyển chậm.

Tại khu vực giao lộ Hùng Vương – Từ Văn Tư, nước chảy xiết, cuốn theo rác thải, cành cây và vật dụng sinh hoạt. Một số hộ dân trên tuyến Thủ Khoa Huân cho biết, nước bắt đầu tràn vào nhà từ khoảng 20h, buộc người dân phải kê cao đồ đạc, chắn cửa để ngăn nước.

Nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước trên tuyến Thủ Khoa Huân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, mưa lớn chiều tối 26/10 do ảnh hưởng của rìa nam dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió Tây Nam hoạt động mạnh. Lượng mưa đo được tại khu vực Lâm Đồng đạt từ 80 đến 100 mm chỉ trong vòng 2 giờ.

Đến 22h cùng ngày, nhiều khu vực trũng thấp vẫn còn ngập. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi mưa lớn, chú ý an toàn khi lưu thông qua các tuyến đường ngập nước. Dự báo mưa còn tiếp diễn đến rạng sáng 28/10.