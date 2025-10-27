Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm vùng ven biển ở Lâm Đồng

Đêm 26/10, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm phường Phú Thủy; phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ, nước tràn vào khu dân cư phường Phú Thủy và một số khu vực lân cận.
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ 20h ngày 26/10, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Lượng mưa dồn dập khiến nhiều tuyến đường nội ô như Thủ Khoa Huân, Hùng Vương, Từ Văn Tư, Nguyễn Tất Thành, Trần Quý Cáp… bị ngập sâu, có nơi nước dâng hơn nửa mét, khiến phương tiện di chuyển khó khăn.
Tại khu vực giao lộ Hùng Vương – Từ Văn Tư, nước chảy xiết, cuốn theo rác thải, cành cây và vật dụng sinh hoạt. Một số hộ dân trên tuyến Thủ Khoa Huân cho biết, nước bắt đầu tràn vào nhà từ khoảng 20h, buộc người dân phải kê cao đồ đạc, chắn cửa để ngăn nước.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, mưa lớn chiều tối 26/10 do ảnh hưởng của rìa nam dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió Tây Nam hoạt động mạnh. Lượng mưa đo được tại khu vực Lâm Đồng đạt từ 80 đến 100 mm chỉ trong vòng 2 giờ.
Đến 22h cùng ngày, nhiều khu vực trũng thấp vẫn còn ngập. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi mưa lớn, chú ý an toàn khi lưu thông qua các tuyến đường ngập nước. Dự báo mưa còn tiếp diễn đến rạng sáng 28/10.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, trong ngày 28/10, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió Tây Nam mạnh.
Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 17–20°C.
Từ trưa đến chiều, mưa dông có xu hướng gia tăng, tập trung tại các khu vực nội ô và vùng trũng thấp.
Buổi tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ, cảnh báo nguy cơ tái ngập ở các tuyến đường trung tâm tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động phương án di chuyển, hạn chế lưu thông qua khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn trong mưa dông.