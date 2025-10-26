Hà Nội

Xã hội

Nghi phạm đâm hai anh em trên cầu Dục Thanh đến cơ quan công an đầu thú

Sau khi đâm 2 anh em trên cầu Dục Thanh tối 25/10, nghi phạm Bùi Quang Sơn (SN 2006) đã được gia đình đưa đến Công an phường Phan Thiết để đầu thú.

Bảo Giang

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết) là nghi phạm gây ra vụ án khiến 1 người chết và 1 người bị thương trên cầu Dục Thanh đã đến cơ quan công an đầu thú.

z7156054601153-d56603759e65c58c3648c456450f6c8d1.jpg
Hung khí liên quan đến vụ án được gia đình nghi phạm giao nộp cho cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Sơn khai, tối 25/10, khi đi mua đồ ăn trên đường Trần Phú thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh niên. Sau đó, Sơn điều khiển xe máy đuổi theo đến giữa cầu Dục Thanh, hai bên tiếp tục cãi vã và xô xát. Trong lúc nóng giận, Sơn rút dao mang theo đâm nhiều nhát vào nhóm đối phương rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi về nhà, Sơn kể lại sự việc với người thân. Gia đình đã đưa Sơn cùng hung khí đến Công an phường Phan Thiết đầu thú.

hientruong-an-mang.jpg
Hiện trường vụ án.

Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 21h ngày 25/10, người dân phát hiện 2 nam thanh niên bị đâm giữa cầu Dục Thanh. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân N.M.T (SN 2009, ngụ tỉnh Vĩnh Long) tử vong, người còn lại là N.C.C (SN 2003, anh ruột của T.) bị thương đang điều trị.

Được biết, hai anh em T. và C. có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ sinh sống, mưu sinh bằng nghề bán bánh chiên dạo.

