Xã hội

Vụ án mạng trên cầu Dục Thanh ở Lâm Đồng khiến hai người thương vong

Vụ án mạng xảy ra giữa cầu Dục Thanh, Lâm Đồng, khiến một người tử vong và người còn lại bị thương. Công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bảo Giang

Sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ án mạng xảy ra giữa cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 25/10, người dân phát hiện 2 nam thanh niên bị đâm giữa cầu Dục Thanh. Cả 2 được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước (cách hiện trường khoảng 300m) để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân N.M.T (SN 2009, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã tử vong, còn N.C.C (SN 2003, anh ruột của T.) bị thương đang được điều trị.

hientruong-an-mang.jpg
Hiện trường vụ án mạng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Phan Thiết đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo cấp trên. Tại hiện trường, nhiều vết máu còn lại trên mặt cầu và mặt đường. Trong đêm, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và truy tìm hung thủ. Thi thể nạn nhân được chuyển về Trung tâm Pháp y tỉnh phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, hai anh em có hoàn cảnh khó khăn, rời quê Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ sinh sống và mưu sinh bằng nghề bán bánh chiên dạo.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Video hiện trường vụ án mạng.
