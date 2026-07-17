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Xã hội

Một phụ nữ tử vong tại cơ sở sản xuất than thuộc địa bàn phường An Nhơn

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm xưởng sản xuất vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều khi nạn nhân và các đồng nghiệp đang cùng nhau vệ sinh máy móc để ra về.

Hà Ngọc Chính

Ngày 17/7, lãnh đạo UBND phường An Nhơn, cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến 1 phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 16/7 tại cơ sở sản xuất than sạch H.U. (tổ dân phố Tân Thuận Hòa, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai). Nạn nhân là bà D. (SN 1978) - công nhân cơ sở này.

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Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 1 phụ nữ tử vong. Ảnh: Thanh Trí

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm xưởng sản xuất vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều ngày 16/7. Thời điểm này, bà D. và các công nhân cùng nhau vệ sinh máy móc trước khi ra về thì xảy ra sự việc. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Nhơn nhưng đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, xác minh thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mời bạn đọc xem video: Tai nạn lao động không phải của riêng ai. Nguồn VTV1
#Trung tâm Y tế An Nhơn #Công an tỉnh Gia Lai #Ngày 17/7 #1 phụ nữ tử vong #tổ dân phố Tân Thuận Hòa #Cơ sở sản xuất than sạch H.U.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
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