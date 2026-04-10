Khởi tố vụ tai nạn lao động ở núi Tazon, 3 người thiệt mạng

Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Theo Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Ngày 10/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “vô ý làm chết người” liên quan vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực triền núi Tazon, thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), làm 3 người tử vong.

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Kết quả điều tra xác định, Trương Tuấn Trường (SN 1999) thường trú tại Anh Sơn, Nghệ An điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-252.65 chở vật tư thi công công trình đến khu vực núi Tazon cho Công ty TNHH Global Construction.

Trường đậu xe tại khu vực triền núi Tazon và cùng công nhân tại công trường bốc hàng xuống vị trí tập kết. Sau khi bốc hàng xong, Trường ngồi trên cabin xe tải, trên thùng xe vẫn còn 3 công nhân thì bất ngờ xe ô tô tải di chuyển về phía trước, lao nhanh xuống dốc và lao xuống sân khuôn viên của Công ty cổ phần Tazon ở chân núi Tazon.

Hậu quả làm 4 người trên xe ô tô tải thương vong, 2 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đi cấp cứu, Trương Tuấn Trường bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn được lực lượng chức năng xác định là do Trương Tuấn Trường không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đậu xe ô tô tải trên triền núi Tazon.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

