Tàu cá bị chìm sau va chạm, 3 thuyền viên được kịp thời cứu nạn

Sau khi tàu bị chìm, 3 thuyền viên bám vào một số dụng cụ còn đang nổi trên mặt nước, lực lượng tìm kiếm đã khẩn trương tiếp cận đưa 3 nạn nhân lên xuồng.

Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) đã kịp thời cứu nạn thành công 3 thuyền viên trên tàu cá QN 3324 TS bị chìm đắm hoàn toàn trên khu vực kênh Cái Tráp, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng vào rạng sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu vớt 3 thuyền viên tàu cá bị nạn.

Theo đó, vào 1h10 ngày 13/10, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) nhận được tin báo vụ tai nạn hàng hải giữa một tàu cá và một phương tiện chở hàng đang hành trình tại khu vực kênh Cái Tráp, Cát Hải, Hải Phòng.

Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm, nguy cơ đe dọa đến tính mạng của thuyền viên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Hải đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên TP và điều động 2 xuồng cùng 7 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Trịnh Đình Lương, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, trực tiếp chỉ huy, cơ động đến khu vực xảy ra tai nạn để tìm kiếm cứu nạn.

Đến 01h40’ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu cá QN 3324 TS. Tại hiện trường lúc này, tàu cá QN 3324 TS đã bị chìm hoàn toàn, 3 thuyền viên đang bám vào một số dụng cụ còn đang nổi trên mặt nước, lực lượng tìm kiếm đã khẩn trương tiếp cận đưa 3 nạn nhân lên xuồng đảm bảo an toàn về tính mạng, đồng thời kiểm tra sức khỏe và tiến hành sơ cứu ban đầu cho các thuyền viên bị nạn. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã cơ bản ổn định.

Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, Đồn Biên phòng Cát Hải tiếp tục cử 1 xuồng cùng 5 cán bộ ở lại hiện trường phối hợp với Trạm quản lý luồng kênh Hà Nam, Hải Phòng để xác định vị trí, phân luồng, đánh dấu và cảnh báo hàng hải, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện