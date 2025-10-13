Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tàu cá bị chìm sau va chạm, 3 thuyền viên được kịp thời cứu nạn

Sau khi tàu bị chìm, 3 thuyền viên bám vào một số dụng cụ còn đang nổi trên mặt nước, lực lượng tìm kiếm đã khẩn trương tiếp cận đưa 3 nạn nhân lên xuồng.

Gia Đạt

Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) đã kịp thời cứu nạn thành công 3 thuyền viên trên tàu cá QN 3324 TS bị chìm đắm hoàn toàn trên khu vực kênh Cái Tráp, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng vào rạng sáng cùng ngày.

019439bc-320a-4a88-a.jpg
Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu vớt 3 thuyền viên tàu cá bị nạn.

Theo đó, vào 1h10 ngày 13/10, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) nhận được tin báo vụ tai nạn hàng hải giữa một tàu cá và một phương tiện chở hàng đang hành trình tại khu vực kênh Cái Tráp, Cát Hải, Hải Phòng.

Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm, nguy cơ đe dọa đến tính mạng của thuyền viên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Hải đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên TP và điều động 2 xuồng cùng 7 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Trịnh Đình Lương, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, trực tiếp chỉ huy, cơ động đến khu vực xảy ra tai nạn để tìm kiếm cứu nạn.

Đến 01h40’ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu cá QN 3324 TS. Tại hiện trường lúc này, tàu cá QN 3324 TS đã bị chìm hoàn toàn, 3 thuyền viên đang bám vào một số dụng cụ còn đang nổi trên mặt nước, lực lượng tìm kiếm đã khẩn trương tiếp cận đưa 3 nạn nhân lên xuồng đảm bảo an toàn về tính mạng, đồng thời kiểm tra sức khỏe và tiến hành sơ cứu ban đầu cho các thuyền viên bị nạn. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã cơ bản ổn định.

Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, Đồn Biên phòng Cát Hải tiếp tục cử 1 xuồng cùng 5 cán bộ ở lại hiện trường phối hợp với Trạm quản lý luồng kênh Hà Nam, Hải Phòng để xác định vị trí, phân luồng, đánh dấu và cảnh báo hàng hải, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#tàu cá #cứu hộ #tai nạn hàng hải #thuyền viên #chìm tàu #cứu nạn

Bài liên quan

Xã hội

Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 4 người thương vong ở Quảng Trị

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, tài xế ô tô con trong vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) đã không qua khỏi.

Ngày 11/10, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tài xế điều khiển ô tô con BKS 30M-051.46 trong vụ tai nạn với ô tô đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại sức khoẻ đã ổn định và trở về nhà.

Được biết, đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 6/10 giữa ô tô đầu kéo BKS 73F-002.85 với ô tô con BKS 30M-051.46.

Xem chi tiết

Xã hội

Cháy lớn tại xưởng gỗ ở TP HCM, cảnh sát giải cứu nạn nhân mắc kẹt

Đến trưa 11/10, đám cháy tại Công ty TNHH Phong Thủy (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra.

Đến trưa 11/10, đám cháy tại Công ty TNHH Phong Thủy (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được dập tắt hoàn toàn. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát mạnh tại khu vực xưởng gỗ của công ty nơi chứa nhiều nguyên liệu, dăm bào, mùn cưa và sản phẩm thành phẩm, bán thành phẩm. Do nguyên liệu dễ cháy nên đám cháy lan rất nhanh và bao trùm toàn bộ khu xưởng và các vị trí chứa gỗ ngoài trời rộng hàng ngàn mét vuông.

Xem chi tiết

Xã hội

Hiện trường vụ ô tô sụt hố sâu ở Hà Nội, xe tới cứu hộ cũng gặp nạn

Đang lưu thông trong Khu đô thị Nam Cường (Hà Nội), ô tô tải bất ngờ bị sụt xuống hố sâu hơn 1m. Đáng chú ý, ô tô cứu hộ vào cẩu kéo xe này cũng gặp nạn.

1-1719.jpg
Khoảng 12h40 ngày 9/10, tài xế Nguyễn Tiến Dũng điều khiển ô tô tải mang BKS 29E-407.XX lưu thông trong Khu đô thị Nam Cường (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).
2-6918.jpg
Khi ô tô lưu thông đến gần trụ sở Công an phường Nghĩa Đô thì bất ngờ bị sụt xuống hố sâu hơn 1m.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98

Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.