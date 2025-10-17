Bắt nhóm đối tượng đuổi đánh nhau trên đường, cướp tài sản ở Tuyên Quang

Trong quá trình đuổi đánh nhau, Đức bị đổ ngã xuống lề đường nên bỏ chạy. Thấy vậy, nhóm của Mạnh đập phá xe của Đức, dùng kiếm chặt lấy biển số xe mang đi.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cướp tài sản; Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, khởi tố 3 bị can về 2 tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng; khởi tố 4 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra: Vào rạng sáng 21/9/2025, trên đoạn đường Quốc lộ 37 hướng từ xã Thái Bình đi xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nhóm thanh niên do Nguyễn Duy Mạnh (sinh năm 2007, trú tại Tổ 16, phường Minh Xuân) cầm đầu và nhóm của Phạm Văn Đức (sinh năm 2007, trú tại thôn Đèo Tượng, xã Thái Bình) xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng kiếm, gậy, đá để rượt đuổi đánh nhau.

Khi đến khu vực thôn Tân Biên 2, xã Thái Bình, xe mô tô của Phạm Văn Đức bị đổ ngã xuống lề đường, Đức và người đi cùng bỏ chạy vào nhà dân. Thấy vậy, nhóm của Mạnh đập phá xe mô tô của Đức, dùng kiếm chặt lấy biển số xe mang đi. Sự việc xảy ra đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, nhất là giới trẻ, cần tỉnh táo, không theo các trào lưu xấu trên mạng xã hội. Phụ huynh cần quan tâm, định hướng con em mình khi sử dụng mạng xã hội, không tham gia các trào lưu lệch chuẩn, phản văn hóa có thể gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm pháp luật.

