Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm là thuốc, bắt buộc từ 15/2

Theo Nghị định 342, quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm là thuốc, quảng cáo phải nêu rõ thông tin tính năng, công dụng, nội dung công bố của sản phẩm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 342/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

Tại Nghị định còn quy định rõ các yêu cầu về nội dung quảng cáo đối với danh mục 11 nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường.

Ảnh minh họa.

Bao gồm: Mỹ phẩm; thực phẩm; Sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật Quảng cáo; Hóa chất; Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; Thiết bị y tế; Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, giống thủy sản, giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi; Phân bón; Giống cây trồng; Thuốc; Đồ uống có cồn, bao gồm rượu có độ cồn dưới 15 độ, bia và các sản phẩm đồ uống khác có chứa cồn thực phẩm theo quy định.

Đáng chú ý, đối với quảng cáo mỹ phẩm, tại Điều 4 Nghị định quy định phải có các thông tin bắt buộc sau: Tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng của mỹ phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Trường hợp tên mỹ phẩm đã bao gồm các thông tin về tính năng, công dụng thì không phải thể hiện nội dung này trong sản phẩm quảng cáo.

Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với bản chất sản phẩm mỹ phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung tên, tính năng, công dụng của mỹ phẩm, các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Quảng cáo trên báo hình có thời lượng dưới 30 giây thì không phải đọc cảnh báo nhưng phải thể hiện bằng chữ và bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ đến người tiếp nhận.

Khi quảng cáo mỹ phẩm không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác.

Như vậy, Nghị định 342/2025/NĐ-CP nhấn mạnh, từ 15/2/2026, quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm đó là thuốc, đồng thời yêu cầu việc quảng cáo phải nêu rõ các thông tin về tính năng, công dụng, nội dung công bố của sản phẩm.