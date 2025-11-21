Mâu thuẫn cá nhân, bảo vệ quán hải sản bị đồng nghiệp đâm tử vong

Mâu thuẫn nảy sinh trong lúc làm việc tại quán hải sản trên đường Trần Hoàng Na (TP Cần Thơ) đã dẫn đến án mạng khiến một bảo vệ trẻ tuổi tử vong.

Chiều 21/11, Công an phường Tân An cho biết, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Cần Thơ điều tra vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, xảy ra chiều 20/11, tại vựa cua Đăng Quân trên đường Trần Hoàng Na.

Hiện trường vụ án mạng tại quán hải sản. Ảnh cắt từ camera.

Đối tượng gây án là Dương Thành Lập (SN 1996, ngụ phường An Bình, TP. Cần Thơ) đã bị tạm giữ hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Lập và và nạn nhân là M.H.K. (SN 2007, ngụ phường Tân An) cùng làm bảo vệ tại quán trên.

Theo điều tra ban đầu, trong lúc dắt xe cho khách, hai người xảy ra cự cãi. Lập bất ngờ dùng dao đâm K. trọng thương. K. nạn được đưa vào Bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Tân An nhanh chóng có mặt bắt giữ Lập phục vụ điều tra.