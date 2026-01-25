Thực hiện thành công ca ghép sọ tự thân cho bệnh nhân chấn thương nặng

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép sọ tự thân cho bệnh nhân khuyết sọ não do chấn thương.

Bệnh nhân L.T.T (44 tuổi – Bình Liêu) 3 tháng trước đã được BSCKII Lục Chiến Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn thực hiện can thiệp phẫu thuật lấy máu tụ, mở nắp sọ sau chấn thương sọ não nặng.

Sau phẫu thuật, phần xương sọ được gửi đến Ngân hàng mô Bệnh viện Việt Đức để bảo quản đúng quy trình. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo xương vẫn giữ được tính toàn vẹn và có thể sử dụng lại trong phẫu thuật ghép sọ tự thân sau này.

Sau ba tháng hồi phục, các chỉ số chức năng của bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện bước vào giai đoạn phục hồi cấu trúc hộp sọ.

Ca phẫu thuật ghép sọ do BSCKII Lục Chiến Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Vân Đồn, BSCKII Trần Ngọc San, BS Gây mê Hồi sức phối hợp cùng kíp bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng thực hiện.

Ảnh minh họa/nguồn internet

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh và đặc biệt là xử lý các ca chấn thương sọ não phức tạp, bác sĩ đã triển khai các bước mổ tỉ mỉ, kiểm soát vô khuẩn chặt chẽ, đảm bảo xương được đặt chính xác và cố định đúng kỹ thuật. Ca mổ kéo dài khoảng 1 giờ và diễn ra an toàn, thuận lợi. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được theo dõi tích cực.

Ghép sọ tự thân là kỹ thuật sử dụng chính phần xương sọ của bệnh nhân đã được lấy ra trong lần phẫu thuật trước để ghép lại vào vị trí khuyết xương. Đây là phương pháp tối ưu nhất cho người bệnh vì xương có độ tương thích sinh học cao, giảm nguy cơ thải ghép, giúp phục hồi hình dạng hộp sọ tự nhiên và bảo vệ tốt hơn cho não bộ. Ngoài giá trị thẩm mỹ, kỹ thuật này còn giúp cải thiện tuần hoàn não, ổn định áp lực nội sọ, giảm đau đầu mạn tính và hỗ trợ phục hồi chức năng nhận thức.

Tuy nhiên, để ca ghép sọ tự thân diễn ra an toàn, yêu cầu đội ngũ phẫu thuật phải có trình độ chuyên môn sâu, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại thần kinh. Kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác rất cao trong việc đặt lại xương vào đúng vị trí, xử lý bề mặt tiếp giáp, cố định xương chắc chắn, đồng thời kiểm soát vô khuẩn tuyệt đối trong suốt quá trình mổ. Chỉ cần một sai sót nhỏ về căn chỉnh hoặc khâu vô khuẩn không đảm bảo cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng, thải ghép hoặc ảnh hưởng đến chức năng não.

Việc thực hiện thành công các kỹ thuật chuyên sâu như ghép sọ tự thân khẳng định năng lực triển khai các phẫu thuật ngoại thần kinh chất lượng cao ngay tại Bệnh viện ĐKKV Vân Đồn. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò của BSCKII Lục Chiến Thắng – một trong những bác sĩ chủ lực trong việc phát triển chuyên ngành phẫu thuật thần kinh tại địa phương, giúp người dân có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến mà không phải chuyển tuyến xa.