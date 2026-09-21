Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Masan Consumer mang thương hiệu Việt đến CAEXPO 2026, tiếp tục hành trình

Sự hiện diện của Masan Consumer (HOSE: MCH) tại CAEXPO 2026 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược Go Global.

PV

Sau hơn ba thập kỷ xây dựng những thương hiệu hiện diện tại khoảng 98% hộ gia đình Việt Nam, MCH đang từng bước đưa sản phẩm, thương hiệu và hương vị Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Từ thương hiệu Việt đến CAEXPO 2026

Từ ngày 17–21/9, Masan Consumer (HOSE: MCH) tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc lần thứ 23 (CAEXPO 2026) tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

pho-thu-tuong-pham-gia-tuc-tham-gian-hang-cua-masan-consumer-tai-caexpo.png

Năm nay, hơn 120 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia CAEXPO, trưng bày sản phẩm và dịch vụ trên diện tích gần 5.000 m². Ở quy mô toàn sự kiện, CAEXPO 2026 có diện tích trưng bày khoảng 170.000 m², quy tụ hơn 3.400 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khu gian hàng thương mại của Việt Nam tiếp tục có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN tham dự hội chợ.

Tại Hall D11 – Sảnh Quốc gia Việt Nam, Masan Consumer giới thiệu các thương hiệu Vinacafé, CHIN-SU, Nam Ngư và Omachi. Bên cạnh trưng bày sản phẩm, gian hàng có các hoạt động trải nghiệm, qua đó giới thiệu những sản phẩm được phát triển từ nền tảng ẩm thực Việt trong nhiều cách thưởng thức khác nhau.

Sự hiện diện tại CAEXPO diễn ra khi MCH đang đẩy mạnh chiến lược Go Global. Doanh nghiệp bước vào hành trình này với nền tảng được xây dựng qua hơn ba thập kỷ, với các thương hiệu hiện diện tại khoảng 98% hộ gia đình Việt Nam và 5 thương hiệu đạt doanh thu trên 100 triệu USD mỗi năm. Sản phẩm MCH hiện đã có mặt tại 26 thị trường trên thế giới.

Tại CAEXPO năm nay, câu chuyện đưa thương hiệu Việt ra quốc tế được thể hiện qua nhiều ngành hàng. Vinacafé, thương hiệu có lịch sử từ năm 1968, mang đến các sản phẩm cà phê phát triển từ nguồn nguyên liệu và văn hóa thưởng thức cà phê Việt. Sản phẩm hiện không chỉ được xuất khẩu sang Trung Quốc mà còn có mặt tại nhiều thị trường như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản và Nga.

Với ngành gia vị, MCH lựa chọn một cách tiếp cận khác: đưa hương vị Việt vào những món ăn gần gũi với người tiêu dùng sở tại. Tại gian hàng, khách tham quan có thể trải nghiệm món ăn bản địa kết hợp cùng nước mắm Nam Ngư. Qua đó, gia vị Việt không chỉ được giới thiệu trong món Việt mà còn được đặt vào những cách sử dụng quen thuộc hơn với khẩu vị địa phương.

nam-ngu-la-thuong-hieu-nuoc-mam-duoc-chon-mua-so-1-viet-nam.jpg

Cách tiếp cận này phản ánh định hướng “Make Vietnamese Foods Global Foods” của Masan Consumer: không chỉ đưa sản phẩm Việt lên kệ hàng quốc tế, mà từng bước mở rộng cách sử dụng để hương vị Việt có thể trở thành một phần trong đời sống ẩm thực tại các thị trường khác nhau.

Đưa thương hiệu ra thế giới vì vậy không đồng nghĩa áp dụng một cách làm cho mọi thị trường. MCH điều chỉnh sản phẩm, bao bì và cách tiếp cận theo nhu cầu của người tiêu dùng địa phương; đồng thời lựa chọn kênh phân phối phù hợp ở từng giai đoạn. Từ thương mại điện tử và các hệ thống bán lẻ châu Á, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang bán lẻ đại chúng và hợp tác với nhà phân phối sở tại. Sản phẩm MCH hiện đã tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua các nền tảng và hệ thống bán lẻ như Amazon, Weee!, Coupang Marketplace, Woolworths và Costco.

Từ mở rộng thị trường đến động lực tăng trưởng mới

Go Global không chỉ mở rộng sự hiện diện của các thương hiệu MCH mà đang bắt đầu đóng góp rõ hơn vào kết quả kinh doanh.

Trong quý II/2026, kinh doanh quốc tế tăng 26,9%, cao hơn mức tăng 14,2% của doanh thu chung. Theo kế hoạch của doanh nghiệp, doanh thu từ các thị trường bên ngoài Việt Nam dự kiến đạt khoảng 75 triệu USD năm 2026, so với khoảng 12 triệu USD năm 2017, tương ứng mức tăng trưởng bình quân 22,6% mỗi năm. Xa hơn, MCH hướng tới nâng tỷ trọng doanh thu quốc tế từ khoảng 5% năm 2025 lên 15–20% vào năm 2030.

Một số thị trường đã cho thấy kết quả ban đầu. Tại Campuchia, doanh thu được kỳ vọng tăng từ khoảng 6 triệu USD năm 2024 lên 15 triệu USD năm 2026. Tại Mỹ và Bắc Á, doanh thu dự kiến tăng từ khoảng 22 triệu USD lên 30 triệu USD trong cùng giai đoạn.

Những kết quả này cho thấy thị trường quốc tế đang dần trở thành một động lực tăng trưởng đáng chú ý của Masan Consumer. Nếu giai đoạn đầu của Go Global tập trung đưa sản phẩm và thương hiệu ra bên ngoài Việt Nam, bước tiếp theo là đưa những sản phẩm đó đến gần hơn với nhu cầu và thói quen tiêu dùng tại từng thị trường.

mon-ngon-viet-nam-duoc-dung-voi-gia-vi-dac-trung-day-su-to-mo-va-thich-thu-cua-thuc-khach-ban-dia-1.jpg

CAEXPO 2026 là một lát cắt của hành trình đó. Từ Vinacafé mang trải nghiệm cà phê Việt đến Nam Ngư được kết hợp với món ăn bản địa, Masan Consumer đang thử nghiệm những cách để thương hiệu Việt không chỉ hiện diện trên kệ hàng, mà còn đi vào những cách ăn, uống gần gũi hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển từ sự am hiểu người tiêu dùng Việt, MCH đang từng bước đưa nền tảng thương hiệu đó ra những thị trường lớn hơn, qua đó vừa mở thêm động lực tăng trưởng, vừa góp phần đưa hương vị và văn hóa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng thế giới.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.

#Masan Consumer #CAEXPO 2026 #Thương hiệu Việt #Chiến lược Go Global #Xuất khẩu thực phẩm

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Masan Consumer và hành trình ứng dụng khoa học cảm quan vào đổi mới sáng tạo sản phẩm

Masan Consumer tiếp tục đồng hành cùng SPISE 2026, hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá cảm quan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. 

Năm nay sự kiện diễn ra tại trường Đại học Nha Trang, do các đại học hàng đầu Việt Nam (Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội) và quốc tế (Institut Agro Dijon, Institut Agro Rennes-Angers - Cộng hòa Pháp) đồng tổ chức. Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên và đại diện doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, với 64 báo cáo khoa học và 3 bài tham luận chính từ các diễn giả đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với chủ đề “Định hướng chuyển đổi bền vững bằng đánh giá cảm quan”, SPISE 2026 năm nay xuất bản 2 ấn phẩm khoa học có chỉ số ISBN, đồng thời mở rộng phạm vi từ nghiên cứu cảm quan truyền thống sang các lĩnh vực liên ngành như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ số trong phân tích cảm quan, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, phát triển sản phẩm bền vững, protein thay thế và khác biệt khẩu vị giữa các nền văn hóa.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

BIGBANG đang khiến fan toàn cầu 'phát cuồng' với loạt sân khấu cực cháy

Không chỉ là màn tái hợp sau nhiều năm chờ đợi, BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR 'XX : COSMOS' đang chứng minh đây thực sự là một đại tiệc stadium đúng nghĩa.

XX : COSMOS là một “BIG SHOW” đúng nghĩa

Tối 19/9, Stade de France tại Paris trở thành tâm điểm chú ý khi BIGBANG mang XX : COSMOS đến một trong những sân vận động biểu tượng của châu Âu. Giữa không gian khổng lồ, “biển vàng” Bangbong phủ kín các khán đài, pháo hoa rực sáng trên bầu trời và tiếng hát của hàng chục nghìn khán giả hòa cùng G-Dragon, Taeyang, Daesung đã tạo nên những khung hình đủ khiến cộng đồng V.I.P toàn cầu “phát cuồng”.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Người ta tiền tỷ mới đầu tư, mình muốn bắt đầu từ 20 triệu thì sao?

Nhắc đến đầu tư, nhiều người thường nghĩ phải có một khoản vốn đáng kể, nhưng nếu mỗi tháng chỉ thu xếp được vài triệu đồng thì sao?

Tích lũy An Gia từ ABBank mang đến khách hàng cách tiếp cận với khả năng vừa tích lũy từng bước, vừa phân bổ một phần dòng tiền vào đầu tư lợi suất cam kết, cùng quyền lợi bảo vệ sức khỏe xuyên suốt thời gian tích lũy. Tất cả bắt đầu với một con số nhỏ.

Câu hỏi đặt ra, số nhỏ là bao nhiêu tiền? Mấy chục triệu hay 200 hay 500 triệu đồng?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới