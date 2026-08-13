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Doanh nghiệp

Masan Consumer và hành trình ứng dụng khoa học cảm quan vào đổi mới sáng tạo sản phẩm

Masan Consumer tiếp tục đồng hành cùng SPISE 2026, hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá cảm quan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. 

PV

Năm nay sự kiện diễn ra tại trường Đại học Nha Trang, do các đại học hàng đầu Việt Nam (Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội) và quốc tế (Institut Agro Dijon, Institut Agro Rennes-Angers - Cộng hòa Pháp) đồng tổ chức. Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên và đại diện doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, với 64 báo cáo khoa học và 3 bài tham luận chính từ các diễn giả đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với chủ đề “Định hướng chuyển đổi bền vững bằng đánh giá cảm quan”, SPISE 2026 năm nay xuất bản 2 ấn phẩm khoa học có chỉ số ISBN, đồng thời mở rộng phạm vi từ nghiên cứu cảm quan truyền thống sang các lĩnh vực liên ngành như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ số trong phân tích cảm quan, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, phát triển sản phẩm bền vững, protein thay thế và khác biệt khẩu vị giữa các nền văn hóa.

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Hội thảo khoa học quốc tế về Đánh giá Cảm quan - SPISE 2026 quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới ngành cảm quan tham dự

Cập nhật xu hướng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trong sáu ngày diễn ra hội nghị, đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm (R&D) của Masan Consumer đã tiếp cận những phương pháp, công nghệ đánh giá cảm quan mới nhất từ các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trên thế giới thông qua các bài giảng chuyên sâu, hội thảo chuyên đề và hoạt động kết nối giữa giới học thuật với doanh nghiệp. Đồng thời, đội ngũ cũng mở rộng hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế, tạo nền tảng tri thức cho các hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm trong thời gian tới.

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Tại hội thảo SPISE 2026, nhiều chuyên gia đầu ngành cảm quan thế giới chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mới

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ Masan Consumer

Tại hội nghị, Bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Masan Consumer đã trình bày tham luận với chủ đề “Khoa học cảm quan tạo nên lợi thế sáng tạo đột phá tại Masan Consumer”, qua đó chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học cảm quan trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp.

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Bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Masan Consumer đã trình bày tham luận

“Trong giai đoạn 2017-2025, các sản phẩm mới đã đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của Masan Consumer. Khoa học cảm quan được ứng dụng như một nền tảng khoa học xuyên suốt quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Bằng việc kết hợp dữ liệu người tiêu dùng, dữ liệu cảm quan, dữ liệu kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lực chuyên môn của đội ngũ R&D, Masan Consumer có thể chuyển hóa những hiểu biết về người tiêu dùng thành các quyết định phát triển sản phẩm nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn”, bà Nga chia sẻ.

Khoa học cảm quan được Masan Consumer ứng dụng xuyên suốt trong nền tảng dữ liệu người tiêu dùng (Consumer Data Platform), với hơn 10.000 lượt tương tác thu thập trong năm 2025. Các sản phẩm mới được kiểm chứng qua chương trình pilot trên hệ thống WinMart trước khi mở rộng ra mạng lưới hơn 450.000 điểm bán, đồng thời là nền tảng giúp Masan Consumer cân bằng giữa bản sắc ẩm thực Việt Nam và khẩu vị địa phương khi mở rộng ra hơn 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông qua các diễn đàn học thuật như SPISE, Masan Consumer kỳ vọng góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học cảm quan vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

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Đội ngũ R&D của Masan Consumer tham gia học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tại SPISE 2026

Về Masan Consumer

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN). Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, Masan Consumer hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG, gồm: gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, cà phê, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Phở Story, Vinacafé và Wake-up. Các sản phẩm hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời tốt trong khu vực.

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