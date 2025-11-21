Hà Nội

Giải trí

Lý Nhã Kỳ đẹp lộng lẫy tái xuất thảm đỏ

Lý Nhã Kỳ diện váy hồng nữ tính, kết hợp phụ kiện hàng hiệu, tạo nên vẻ đẹp kiêu sa, tự tin và quyến rũ trên thảm đỏ.

Diệu Nga (Ảnh: Linh Phạm)
l3.jpg
Mới đây, tại buổi công chiếu phim “Cưới vợ cho cha”, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện với phong cách tiểu thư sang trọng.
l2.jpg
Nữ diễn viên diện chiếc váy hồng dáng quây nữ tính, phô diễn bờ vai trần mảnh dẻ và làn da trắng ngần.
l1.jpg
Sắc hồng dịu dàng, lãng mạn không chỉ làm nổi bật vẻ ngoài trẻ trung của Lý Nhã Kỳ mà còn tạo nên một cảm giác quý phái, đài các, thoát khỏi sự gợi cảm thông thường mà nhiều ngôi sao khác theo đuổi.
l4.jpg
Hình ảnh yêu kiều của nữ diễn viên tại sự kiện.
l5.jpg
Không chỉ dừng lại ở sự rạng rỡ, thần thái của cô là sự kết hợp của vẻ đẹp kiêu sa, sự điềm tĩnh và phong thái tự tin tuyệt đối.
l8.jpg
Để hoàn thiện phong cách, Lý Nhã Kỳ khéo léo kết hợp chiếc váy hồng nữ tính với các phụ kiện hàng hiệu đẳng cấp.
l9.jpg
Các phụ kiện được lựa chọn kỹ lưỡng như túi Dior tông nền nã, không hề gây cảm giác phô trương, mà ngược lại, làm tăng thêm sự tinh tế và quyền lực cho nữ diễn viên.
l7.jpg
Các món trang sức dù không được công bố cụ thể nhưng luôn được ngầm hiểu là những tuyệt tác kim cương có giá trị khủng.
l6.jpg
Sự kết hợp giữa phong cách tiểu thư và thần thái vương giả đã giúp Lý Nhã Kỳ tỏa sáng rực rỡ trên thảm đỏ.
#Lý Nhã Kỳ #thảm đỏ #phong cách #phim #sự kiện #diễn viên Lý Nhã Kỳ

