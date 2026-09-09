Lý do hơn 1.000 chuyến bay ở Anh bị hủy

Một sự cố kỹ thuật trong hệ thống kiểm soát không lưu đã khiến hơn 1.000 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh bị hủy.

AP dẫn thông tin từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết, hơn 1.000 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh bị hủy hôm 8/9 do sự cố kỹ thuật trong hệ thống kiểm soát không lưu, ảnh hưởng đến lịch trình của hành khách.

Cơ quan Dịch vụ Kiểm soát Không lưu Quốc gia Anh (NAT) cho biết họ đã giải quyết được sự cố trong hệ thống xử lý chuyến bay vào buổi tối, nhưng tình trạng chậm trễ vẫn lan rộng khắp 15 sân bay của Anh và nhiều nơi khác khi các hãng hàng không và sân bay nỗ lực giải quyết lượng lớn chuyến bay bị hoãn.

Hành khách tại nhà ga phía Nam sân bay Gatwick, Anh, xếp hàng sau khi các chuyến bay bị hủy do sự cố kỹ thuật trong hệ thống kiểm soát không lưu vào ngày 8/9/2026. Ảnh: Jordan Pettitt/PA/AP.

Josie Donoghue đã phải ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ trên máy bay tại sân bay Gatwick trước khi chuyến bay của cô đến Ireland bị hủy.

Các chuyến bay khởi hành tại sân bay London Heathrow đã được nối lại, nhưng sân bay nhộn nhịp này đã tạm ngừng chuyến bay đến trong đêm do sự gián đoạn và cảnh báo về khả năng chậm trễ hơn nữa.

Hành khách trên chuyến bay của hãng British Airways dự kiến ​​đến Baltimore đã xuống máy bay sau 4 giờ chờ đợi tại sân bay Heathrow.

Hãng hàng không British Airways cho biết họ buộc phải hủy hoặc chuyển hướng hơn 100 chuyến bay. Ryanair cho biết hơn 65.000 hành khách của hãng đã bị ảnh hưởng và họ đã hủy hơn 50 chuyến bay theo lịch trình.

“Sự cố này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và gây ra sự khó chịu cho khách hàng”, một phát ngôn viên của hãng British Airways cho biết.

Một số hành khách đã lên mạng xã hội để phàn nàn về việc bị mắc kẹt trên máy bay hàng giờ và bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu thông tin liên lạc từ phía các hãng hàng không.

Các sân bay bị ảnh hưởng bao gồm London Stansted và London City, cũng như các sân bay ở Manchester, Birmingham, Gatwick và Scotland. Hành khách được khuyến cáo nên kiểm tra tình trạng chuyến bay của mình với hãng hàng không.

Hãng hàng không EasyJet cho biết một số chuyến bay của hãng "không thể hoạt động" và sự cố hệ thống đã gây ra "sự chậm trễ cho các chuyến bay trên khắp Châu Âu".

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay quân sự trước đây ở Colombia