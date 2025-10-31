Hà Nội

Xã hội

Lực lượng chức năng Lâm Đồng ứng cứu người dân trong tâm lũ Hàm Thắng

Tại hiện trường sáng 31/10, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ di chuyển bằng ca nô, mô tô nước đưa người dân Hàm Thắng rời vùng ngập, bảo đảm an toàn trong mưa lũ.

Bảo Giang

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ 8h sáng ngày 31/10/2025, mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối dâng cao tràn vào khu dân cư phường Hàm Thắng và các vùng lân cận. Nhiều khu vực bị ngập sâu, có nơi nước lên gần đến nóc nhà, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

ham-thang.jpg

Tại thôn Xuân Ngọc, nước bắt đầu tràn về nhanh từ đầu giờ sáng. Khu vực gần nhà thờ ngập sâu nhất, nhiều hộ không kịp di chuyển tài sản, chỉ kịp đưa người già và trẻ nhỏ ra ngoài an toàn. Việc di chuyển gặp khó khăn do trong các hộ có người bệnh, người cao tuổi.

ham-thang-2.jpg

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã điều động hai ca nô lớn cùng cán bộ, chiến sĩ vào khu vực bị ngập nặng. Các tổ công tác tiếp cận từng ngôi nhà, hỗ trợ người dân di chuyển lên ca nô, vận chuyển đồ dùng thiết yếu ra khu vực an toàn.

ham-thang-3.jpg

Đại tá Trương Ngọc Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Chúng tôi chia lực lượng theo cụm dân cư, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa phối hợp với công an, dân quân địa phương rà soát những hộ còn bị cô lập. Ưu tiên đầu tiên là tính mạng người dân.”

ham-thang-4.jpg

Song song đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh huy động ca nô, mô tô nước và phương tiện của các đơn vị du lịch để phối hợp cứu hộ. Trong sáng 31/10, lực lượng đã di dời 40 hộ dân với hơn 120 người ở khu vực Hàm Thuận – Hàm Thắng đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các hộ còn bị cô lập.

ham-thang-5.jpg
Cảnh sát giao thông đường thủy huy động ca nô, mô tô nước và phương tiện của các đơn vị du lịch để phối hợp cứu hộ.

Cô Huyền Trân, giáo viên Trường THCS – THPT Lê Quý Đôn, trú tại thôn Kim Ngọc, kể lại: “Nước tràn vào rất nhanh, chỉ trong vài chục phút là ngập đến đầu gối. Chúng tôi vội đưa cha mẹ và các cháu nhỏ lên chỗ cao, rồi được lực lượng cứu hộ đến kịp, hỗ trợ ra ngoài an toàn.”

ham-thang-6.jpg

Bên cạnh lực lượng chức năng, các nhóm thiện nguyện từ Phan Thiết và khu vực lân cận cũng có mặt túc trực tại các điểm ngập, phối hợp đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời chuyển thức ăn, nước uống, sữa và áo phao đến những gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi.

ham-thang-7.jpg

Đến trưa cùng ngày, hàng trăm người dân đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục ứng trực trong điều kiện mưa lớn và dòng nước chảy xiết, bám sát thực tế để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến 9h ngày 31/10, toàn tỉnh có hơn 1.670 căn nhà bị ngập, hư hỏng, hơn 5.600 ha cây trồng, 4,4 ha thủy sản và hàng nghìn gia cầm, vật nuôi bị cuốn trôi. Một số địa bàn như Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Hàm Kiệm vẫn còn ngập sâu, giao thông tê liệt cục bộ; riêng xã Hàm Thạnh xảy ra sạt lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà dân.

ham-thang-9.jpg
Hàng trăm người dân đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại khu vực Hàm Thắng, tiếp tục bơm thoát nước, khơi thông cống rãnh và thống kê thiệt hại. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua vùng ngập, chủ động liên hệ khi cần hỗ trợ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video Các lực lượng chức năng tiếp cận khu vực ngập nặng hỗ trợ người dân sơ tán:

Xã hội

Đà Nẵng triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sau lũ

Các trung tâm y tế khu vực phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Ngày 31/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, Sở Y tế và các trung tâm y tế khu vực phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân sau lũ.

img-9808-1.jpg
Các lực lượng và người dân nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi trên sông Sê Pôn.

Ngày 31/10, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trong mưa lũ do lật đò trên sông Sê Pôn.

Trước đó, chị H.T.H. (SN 2000, quê ở thôn Thuận 5, xã Lìa) sinh sống cùng chồng tại bản Ma Hạt, cụm bản Ka Túp-Ma Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) về thăm bố mẹ ở thôn Thuận 5, xã Lìa (Quảng Trị).

Xã hội

Hơn 36.000 học sinh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành giáo dục Hà Tĩnh buộc phải cho 36.768 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ngày 31/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn làm ngập một số tuyến đường và trường học trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (cũ).

Trong 3 ngày qua, Hà Tĩnh có mưa to và rất to dẫn đến nhiều vùng bị ngập lụt ảnh hưởng đến việc dạy và học. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh hướng dẫn các nhà trường căn cứ tình hình diễn biến của mưa lũ để cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

