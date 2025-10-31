Lực lượng chức năng Lâm Đồng ứng cứu người dân trong tâm lũ Hàm Thắng

Tại hiện trường sáng 31/10, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ di chuyển bằng ca nô, mô tô nước đưa người dân Hàm Thắng rời vùng ngập, bảo đảm an toàn trong mưa lũ.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ 8h sáng ngày 31/10/2025, mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối dâng cao tràn vào khu dân cư phường Hàm Thắng và các vùng lân cận. Nhiều khu vực bị ngập sâu, có nơi nước lên gần đến nóc nhà, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Tại thôn Xuân Ngọc, nước bắt đầu tràn về nhanh từ đầu giờ sáng. Khu vực gần nhà thờ ngập sâu nhất, nhiều hộ không kịp di chuyển tài sản, chỉ kịp đưa người già và trẻ nhỏ ra ngoài an toàn. Việc di chuyển gặp khó khăn do trong các hộ có người bệnh, người cao tuổi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã điều động hai ca nô lớn cùng cán bộ, chiến sĩ vào khu vực bị ngập nặng. Các tổ công tác tiếp cận từng ngôi nhà, hỗ trợ người dân di chuyển lên ca nô, vận chuyển đồ dùng thiết yếu ra khu vực an toàn.

Đại tá Trương Ngọc Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Chúng tôi chia lực lượng theo cụm dân cư, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa phối hợp với công an, dân quân địa phương rà soát những hộ còn bị cô lập. Ưu tiên đầu tiên là tính mạng người dân.”

Song song đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh huy động ca nô, mô tô nước và phương tiện của các đơn vị du lịch để phối hợp cứu hộ. Trong sáng 31/10, lực lượng đã di dời 40 hộ dân với hơn 120 người ở khu vực Hàm Thuận – Hàm Thắng đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các hộ còn bị cô lập.

Cô Huyền Trân, giáo viên Trường THCS – THPT Lê Quý Đôn, trú tại thôn Kim Ngọc, kể lại: “Nước tràn vào rất nhanh, chỉ trong vài chục phút là ngập đến đầu gối. Chúng tôi vội đưa cha mẹ và các cháu nhỏ lên chỗ cao, rồi được lực lượng cứu hộ đến kịp, hỗ trợ ra ngoài an toàn.”

Bên cạnh lực lượng chức năng, các nhóm thiện nguyện từ Phan Thiết và khu vực lân cận cũng có mặt túc trực tại các điểm ngập, phối hợp đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời chuyển thức ăn, nước uống, sữa và áo phao đến những gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi.

Đến trưa cùng ngày, hàng trăm người dân đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục ứng trực trong điều kiện mưa lớn và dòng nước chảy xiết, bám sát thực tế để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến 9h ngày 31/10, toàn tỉnh có hơn 1.670 căn nhà bị ngập, hư hỏng, hơn 5.600 ha cây trồng, 4,4 ha thủy sản và hàng nghìn gia cầm, vật nuôi bị cuốn trôi. Một số địa bàn như Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Hàm Kiệm vẫn còn ngập sâu, giao thông tê liệt cục bộ; riêng xã Hàm Thạnh xảy ra sạt lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà dân.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại khu vực Hàm Thắng, tiếp tục bơm thoát nước, khơi thông cống rãnh và thống kê thiệt hại. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua vùng ngập, chủ động liên hệ khi cần hỗ trợ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

