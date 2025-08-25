Hà Nội

Xã hội

Lực lượng chức năng Đắk Lắk cứu hộ thành công tài xế mắc kẹt trong cabin

Cứu hộ thành công một nam tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn lật xe tải ở Đắk Lắk

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã cứu hộ thành công một nam tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn lật xe tải.

tai-nan-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 24/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân về vụ tai nạn giữa xe tải do anh V.T.T (trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển và xe đầu kéo do tài xế B.C.L (trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Vụ tai nạn xảy ra khi xe đầu kéo đang lùi từ cửa hàng xăng dầu ra Quốc lộ 1A (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) thì va chạm với xe tải đang lưu thông.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị hư hỏng nặng, lật nghiêng xuống hố sâu bên đường.

Trên xe tải có hai người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Riêng tài xế V.T.T bị kẹt cứng trong cabin.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 đã huy động 13 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện chuyên dụng đến cứu hộ.

Tại hiện trường, xe tải bị lật nghiêng xuống hố sâu, nằm sát vực thẳm, xung quanh có nhiều cây cối, cabin bị biến dạng nghiêm trọng. Điều này khiến lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nạn nhân.

Tài xế T trong tình trạng bị mắc kẹt và hoảng loạn. Lực lượng chức năng đã kịp thời động viên tinh thần và khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra khỏi cabin an toàn và chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thế giới

Xe buýt chạy quá tốc độ gây tai nạn, hơn 70 người thiệt mạng

Ít nhất 71 người, trong đó có 17 trẻ em, thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Herat, Afghanistan.

Al Jazeera đưa tin, phát ngôn viên chính quyền tỉnh, Ahmadullah Muttaqi, và cảnh sát địa phương ngày 19/8 cho biết, ít nhất 71 người, trong đó có 17 trẻ em, đã thiệt mạng ở miền tây Afghanistan sau khi chiếc xe buýt chở họ gặp tai nạn.

Khi đó, chiếc xe buýt chở người tị nạn mới bị trục xuất khỏi Iran đã bốc cháy sau khi va chạm với một chiếc xe tải và xe máy.

Xã hội

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong trên quốc lộ L5

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, người phụ nữ và một cháu nhỏ đi bộ sang đường không đảm bảo an toàn, tài xế xe khách không chú ý quan sát.

Ngày 17/8, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, đại diện Đội Cảnh sát giai thông số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Hải Phòng thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xe khách đâm va một phụ nữ và một trẻ em khi họ đi bộ sang đường QL5, địa phận phường Hải Dương, TP. Hải Phòng tối 15/8.

8776.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Xã hội

Gây tai nạn chết người, tài xế Lexus hơn 1 năm không trình báo

Khi biết thông tin phát hiện thi thể của cháu L tại hiện trường vụ tai nạn, do sợ hãi, tài xế Lexus đã không đến cơ quan Công an trình báo.

Tòa án nhân dân khu vực 12 – Hải Phòng vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Đào Xuân Định (SN 1981 trú tại thôn Ngọc Tân, xã Đường An, thành phố Hải Phòng) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Định 12 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

