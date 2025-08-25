Lực lượng chức năng Đắk Lắk cứu hộ thành công tài xế mắc kẹt trong cabin

Cứu hộ thành công một nam tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn lật xe tải ở Đắk Lắk

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã cứu hộ thành công một nam tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn lật xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 24/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân về vụ tai nạn giữa xe tải do anh V.T.T (trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển và xe đầu kéo do tài xế B.C.L (trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Vụ tai nạn xảy ra khi xe đầu kéo đang lùi từ cửa hàng xăng dầu ra Quốc lộ 1A (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) thì va chạm với xe tải đang lưu thông.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị hư hỏng nặng, lật nghiêng xuống hố sâu bên đường.

Trên xe tải có hai người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Riêng tài xế V.T.T bị kẹt cứng trong cabin.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 đã huy động 13 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện chuyên dụng đến cứu hộ.

Tại hiện trường, xe tải bị lật nghiêng xuống hố sâu, nằm sát vực thẳm, xung quanh có nhiều cây cối, cabin bị biến dạng nghiêm trọng. Điều này khiến lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nạn nhân.

Tài xế T trong tình trạng bị mắc kẹt và hoảng loạn. Lực lượng chức năng đã kịp thời động viên tinh thần và khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra khỏi cabin an toàn và chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

