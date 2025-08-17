Hà Nội

Xã hội

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong trên quốc lộ L5

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, người phụ nữ và một cháu nhỏ đi bộ sang đường không đảm bảo an toàn, tài xế xe khách không chú ý quan sát.

Hải Ninh

Ngày 17/8, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, đại diện Đội Cảnh sát giai thông số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Hải Phòng thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xe khách đâm va một phụ nữ và một trẻ em khi họ đi bộ sang đường QL5, địa phận phường Hải Dương, TP. Hải Phòng tối 15/8.

8776.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, khoảng 21h10 ngày 15/8, ô tô khách BKS 15B-024.81 do Vũ Ngọc Khánh (SN 1988, thôn Bến Hoà, xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Đến Km 54+600m Quốc lộ 5 (chiều Hà Nội - Hải Phòng) thuộc địa phận phường Hải Dương, TP Hải Phòng, xe khách đã va chạm với người bộ hành là chị Mai Thị Thu Tr (SN 1999, tổ 3, Thành Tô, phường Hải An T.P Hải Phòng) và cháu Phạm Quốc Bình (SN 2022 ở cùng địa chỉ với chị Tr) đang đi bộ qua đường theo hướng từ dải phân cách giữa QL5 vào mép đường phải của chiều đường Hà Nội - Hải Phòng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Tr tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương, cháu Bình bị thương được đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Hải Dương, sau đó cháu đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện sức khỏe cháu bé đang dần ổn định. Xe ô tô hư hỏng, thiệt hại khoảng 2 triệu đồng.

Kiểm tra cồn và ma tuý đối với lái xe Vũ Ngọc Khánh không vi phạm.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do chị Tr, cháu Bình đi bộ sang đường không đảm bảo an toàn. Trong khi đó tài xế Vũ Ngọc Khánh điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, tại khu vực trên có hệ thống đèn chiếu sáng, nhưng không hoạt động.

Vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ…

Qua vụ tai nạn giao thông trên, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Hải Phòng đề nghị: Người đi bộ tuyệt đối không sang đường tại các vị trí không có vạch kẻ hoặc cầu vượt; tuân thủ tín hiệu giao thông, quan sát kỹ trước khi qua đường; Các đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 5 cần kiểm tra, sửa chữa ngay hệ thống đèn chiếu sáng, đặc biệt ở các điểm giao cắt với khu dân cư; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân sinh sống ven tuyến quốc lộ, đặc biệt là học sinh và người già; Rà soát, đánh giá lại các điểm đen giao thông trên tuyến để đề xuất phương án cải tạo, lắp đặt thêm các biện pháp bảo vệ người đi bộ như gờ giảm tốc, biển cảnh báo, đèn phản quang…

