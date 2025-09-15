Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lừa đảo đầu tư dự án tiền ảo WorldMall.app chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn nhà đầu tư đã bị dụ dỗ tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 15/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua dự án tiền ảo WorldMall.app.

capture-2019.png
Đối tượng Bùi Quang Minh.

Theo điều tra, khoảng tháng 3, Bùi Quang Minh (34 tuổi, trú tại Hưng Yên), Nguyễn Trọng Ngọc (37 tuổi) và Lê Văn Thành (37 tuổi, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã lập trình phần mềm "WorldMall.app" với đồng tiền ảo WM.

Để mở rộng hệ thống, các bị can câu kết cùng Nguyễn Thành Phước (46 tuổi, trú tại Long Biên, TP Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (52 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) và nhiều người khác tổ chức hội thảo, livestream nhằm kêu gọi đầu tư.

Các bị can dựng lên hình ảnh dự án có đội ngũ lãnh đạo là người nước ngoài, cam kết lợi nhuận cao 8-21%/năm để tạo lòng tin. Cảnh sát xác định chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn nhà đầu tư đã bị dụ dỗ tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho bị hại

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo, đầu tư tiền ảo với lãi suất cao để tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo tiền ảo #WorldMall.app #chiếm đoạt tiền #đầu tư bất hợp pháp #cảnh báo lừa đảo

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá nhóm phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt 200 tỷ đồng

Bằng việc giới thiệu đầu tư vào dự án tiền ảo, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP vừa triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

3.png
Các đối tượng bị khởi tố.
Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo TCIS bị bắt thế nào?

Khi hội thảo khoảng 200 người diễn ra tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét, làm rõ hành vi phạm tội các đối tượng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP HCM) về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Đáng là đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Doãn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, trú tại quận 10, TP HCM).

Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên lừa bạn học chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Sau khi vay tiền của bạn học, Trần Quốc Huy đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng lạ để mua đồng tiền số USDT và đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến.

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Trần Quốc Huy và chị Đ.T.Đ.N (SN 1991, thường trú tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) có quen biết với nhau khi còn học phổ thông. Huy tự giới thiệu mình là trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP HCM, để chị N. tin tưởng cho vay tiền.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới