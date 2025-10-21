Hà Nội

Xã hội

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng 'bùa yêu'

Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)” thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên,…”.

Khánh Hoài

Ngày 21/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Yên Thủy vừa khởi tố một trường hợp lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “làm bùa yêu, cắt duyên”.

Trước đó, qua công tác rà soát, Công an xã Yên Thủy phát hiện tài khoản Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)” thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên, xem bói vận hạn…”. Các bài viết này thu hút nhiều người tương tác, bình luận và liên hệ, có dấu hiệu bất thường về hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng. Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn, Công an xã Yên Thủy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

a1-4949.jpg
Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)” thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên...

Kết quả xác định chủ tài khoản là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1991, trú tại Khu phố Tân Khánh, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ), hiện đang sinh sống tại xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh).

Công an xác định, vào tháng 4/2025, chị B.T.Nh (sinh năm 1984, trú tại Khu phố Khang Chóng, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ) đã nhiều lần liên hệ với Nhung thông qua tài khoản trên để “làm bùa”.

Theo yêu cầu của Nhung, chị Nh đã chuyển tổng cộng 4,7 triệu đồng để “làm bùa trói và phá duyên” và đến ngày 7/10/2025 tiếp tục chuyển thêm 700 nghìn đồng để “làm bùa công việc”. Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua chuyển khoản, không gặp mặt trực tiếp.

Nhận thấy hành vi của Nguyễn Thị Nhung có dấu hiệu của tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 08/10/2025, Công an xã Yên Thủy đã phối hợp với Công an xã Hoàng Vân triệu tập Nguyễn Thị Nhung để đấu tranh làm rõ.

cats-7761.jpg
Nguyễn Thị Nhung tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân, đồng thời khai rằng bản thân không có khả năng “làm bùa” và không được bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cho phép hay công nhận các hoạt động nêu trên.

Công an xã Yên Thủy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

