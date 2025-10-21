Chiêu trò của đối tượng lừa bán máy phát điện, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Từ tháng 1/2025 đến thời điểm bị bắt, Ngô Văn Phương đã lừa bán máy phát điện cho nhiều bị hại ở các tỉnh thành trên cả nước với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 21/10, thông tin từ Công an phường Thái Hoà (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đồng chủ trì Tổ địa bàn số 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an xã Nghĩa Đàn bắt giữ một đối tượng chuyên lừa bán máy phát điện đã qua sử dụng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện trên mạng xã hội Facebook nổi lên đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Điện Máy Phương" đăng tải bán máy phát điện Nhật bãi (đã qua sử dụng) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ngô Văn Phương tại cơ quan Công an.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tiến hành bắt giữ đối tượng Ngô Văn Phương (SN 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Cơ quan Công an Nghệ An xác định, lợi dụng tình hình thiên tai bão, lũ ảnh hưởng tới điện sinh hoạt của người dân. Nắm bắt được nhu cầu của người dân cần điện trong sinh hoạt, Phương đăng bài bán máy phát điện đã qua sử dụng trên mạng xã hội với giá rẻ, sau đó yêu cầu khách đặt cọc tiền trước rồi mới gửi hàng.

Nhằm tạo lòng tin, Ngô Văn Phương còn sử dụng ảnh thẻ Căn cước công dân có thông tin, địa chỉ giả để gửi cho khách hàng để người mua gửi tiền cọc vào tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Phương lập tức chặn số và ngừng liên lạc với bị hại.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, từ tháng 1/2025 đến thời điểm bị bắt, Ngô Văn Phương đã lừa bán cho nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

