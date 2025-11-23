Lũ trên sông Krông Ana trên mức báo động 3, sông Đồng Nai ở mức báo động 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa dao động ở mức báo động 1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Các lưu vực sông tỉnh Đắk Lắk rủi ro cấp 3; Lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai rủi ro cấp 1-2. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Ảnh nchmf.gov.vn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, mực nước biển đo tại các trạm hải văn ven biển Nam Bộ đang có xu hướng biến đổi chậm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 22/11 đến ngày 23/11/2025, ven biển các tỉnh, thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,15-4,2m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 1 giờ đến 3 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Dự báo từ ngày 24/11, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía đông của Nam Bộ có xu hướng giảm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,1-4,15m.

Theo ông Bùi Mạnh Hà, Trưởng phòng Dự báo Hải văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là kỳ triều cường ở mức cao, dự kiến kéo dài đến ngày 24/11.

Khu vực ven biển phía đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.