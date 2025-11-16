Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thời tiết ngày 16/11: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sắp rét sâu

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sắp đón đợt rét sâu, mưa lớn kéo dài từ Trung Bộ đến Nam Bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng.

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 16/11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày 17/11, khối khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển tăng lên cấp 4-5.

Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Tại Hà Nội, từ đêm 17/11 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ C.

Do tác động kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, Trung Bộ đang và sẽ đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài. Đêm qua và sáng sớm 16/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa rào, nhiều nơi mưa vừa, mưa to.

Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao rét đậm.
Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao rét đậm.

Dự báo từ sáng 16/11 đến sáng 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa rất to với lượng mưa 200–400 mm, cục bộ có nơi trên 550 mm. Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa 100–250 mm, cục bộ trên 350 mm. Từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (khu vực phía Tây) lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi vượt 150 mm.

Ngày và đêm 18/11, mưa lớn lan rộng tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100–200 mm, có nơi vượt 300 mm. Tổng lượng mưa cả đợt (15–18/11) tại Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể đạt 300–600 mm, nơi đặc biệt lên đến 850 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp.

Từ ngày 19/11, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại TP Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Khu vực Nam Bộ từ ngày 16–18/11 cũng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 50–100 mm, cục bộ vượt 150 mm.

Trên biển, gió Đông Bắc đang mạnh cấp 6 tại khu vực trạm Huyền Trân. Từ chiều tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 -5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 4–6 m. Từ ngày 18/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng biển cao từ 4–6 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân theo dõi cập nhật liên tục, chủ động phòng tránh rét đậm, mưa lớn kéo dài và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-1611-khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-sap-ret-sau-trung-bo-mua-lon-20251116054828297.htm
#Thời tiết hôm nay #Dự báo thời tiết #không khí lạnh #Mưa rào #Mưa dông #Ngập úng

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết ngày 13/11: Bắc Bộ lạnh về đêm, trên biển gió mạnh sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/11, sẽ có cơn dông tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gây mất an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 14/11, gió mạnh sẽ gia tăng tại nhiều vùng biển. Ở phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Dải biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ban ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 2-4 m. Riêng phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, ngày 14/11 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động với sóng cao 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được đưa ra ở mức 2.

Trên biển có gió mạnh và sóng lớn. Ảnh: TTXVN
Trên biển có gió mạnh và sóng lớn. Ảnh: TTXVN
Xem chi tiết

Xã hội

Đón không khí lạnh cường độ mạnh, miền Trung sắp mưa lớn diện rộng

Từ đêm 15/11 đến 22/11, nước ta đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây rét cho miền Bắc, Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn từ Quảng Trị đến Khánh Hoà...

Từ đêm 15/11 đến 22/11, nước ta đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây rét cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn diện rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hoà, trong đó Đà Nẵng - Huế có thể là trọng tâm của đợt mưa này.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết cùng các sản phẩm dự báo, trong thời gian từ 16-22/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.

Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, đêm và sáng trời lạnh

Không khí lạnh tăng cường kết hợp hội tụ gió khiến miền Bắc mưa kéo dài, trời lạnh về đêm và sáng. Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị còn mưa lớn cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/11, Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió Đông Nam trên cao nên có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

5.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới