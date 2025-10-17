Lợn nhiễm bệnh vẫn được đóng dấu kiểm dịch, cơ quan chức năng nói gì?

Vào thời điểm kiểm tra khi giết mổ không phát hiện lợn bệnh, sau đó đóng dấu và cho lưu hành mua bán nhưng khi đưa ra sạp thì lấy mẫu lại nhiễm bệnh.

Ngày 16/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết, vào thời điểm kiểm tra khi giết mổ không phát hiện bệnh, sau đó đóng dấu và cho lưu hành, mua bán theo quy định. Tuy nhiên, khi đưa ra sạp thì lấy mẫu lại nhiễm bệnh. Cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.

Liên quan đến vụ việc lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được bán ở chợ mà VOV đã thông tin trước đó. Trao đổi tại buổi họp báo đài quý III của UBND thành phố Cần Thơ, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, con lợn trước khi giết mổ vẫn bình thường không phát hiện bệnh và khi giết mổ xong nhân viên có kiểm toàn thân lợn và nội tạng thì cũng không phát hiện bệnh, sau đó đóng dấu và cho lưu hành, mua bán theo quy định.

Tuy nhiên, khi đưa ra sạp thì lấy mẫu lại thì phát hiện nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện, Chi cục Thú y cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý vụ việc.

Công an TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. (Ảnh: CACC)

Trước đó, như VOV đã thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ ở xã Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ phát hiện 1 con lợn đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn để bán, với tổng trọng lượng 120kg.

Kiểm soát chặt việc mua bán, giết mổ lợn

Qua test nhanh và trưng cầu giám định đối với mẫu thịt cá thể lợn này cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Qua làm việc, đoàn kiểm tra xác định con lợn này là của bà Th.H.C đang bán thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn.

Phát hiện 1 con lợn đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ. (Ảnh: CACC)

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu và thực hiện giám định đối với số thịt lợn nóng và thịt lợn ướp lạnh của 2 sạp thịt tại Chợ Vĩnh Viễn. Kết quả có 10/12 mẫu dương tính với tả lợn châu Phi.

Sau đó, Công an thành phố đã phối hợp các cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840kg thịt heo nhiễm bệnh theo đúng quy định.