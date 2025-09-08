Hà Nội

Xã hội

Hai người dân ở Phú Thọ mua bán 7 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hai người dân ở Phú Thọ vừa bị Công an phát hiện có hành vi mua bán 7 cá thể lợn có mắc bệnh dịch tả châu Phi, trong đó có 1 cá thể đã chết.

Khánh Hoài

Mới đây, qua công tác nắm tình hình và biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) kiểm tra, phát hiện ông Phạm Bá M. (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Đông Hưng, phường Vĩnh Yên) và ông Trần Văn B. (sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi mua bán 7 cá thể lợn có dấu hiệu mắc bệnh, tổng trọng lượng 332kg, trong đó có 1 cá thể đã chết.

cats-7664.jpg
Toàn bộ số lợn bệnh bị tiêu hủy. (Ảnh: Lê Minh).

Công an phường Vĩnh Yên đã phối hợp cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy 6/7 cá thể lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Yên ra quyết định buộc tiêu hủy toàn bộ 7 cá thể lợn để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, vật nuôi và môi trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem video: Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, hơn 43.000 con lợn phải tiêu hủy. (Nguồn: VTV).

