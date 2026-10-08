Lợi suất Mỹ lập đỉnh 20 năm, Phố Wall đồng loạt đi xuống

Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên 7/10 khi lợi suất trái phiếu tăng lên mức cao nhất hơn hai thập kỷ, còn Fed phát tín hiệu có thể nâng lãi suất.

Phố Wall mất điểm khi lợi suất tăng vọt

Ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ cùng đi xuống trong phiên 7/10, giữa lúc lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh. Dow Jones giảm 341 điểm, tương ứng 0,66%, còn 51.180 điểm; S&P 500 mất 0,22%, xuống 7.802 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,22% và đóng cửa tại 27.539 điểm.

Tâm lý thận trọng xuất hiện sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lúc lên 5,365%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2002. Lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng chạm 5,732%, cao nhất kể từ tháng 5/2002.

Đấu thầu trái phiếu giúp thu hẹp đà giảm

Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm khỏi đỉnh trong ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ phát hành 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn này. Mức lợi suất ít biến động hơn về cuối phiên đã góp phần giúp các chỉ số chứng khoán thu hẹp mức giảm.

Bill Merz, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường vốn tại U.S. Bank Asset Management, đánh giá tỷ lệ đặt mua so với khối lượng chào bán (bid-to-cover ratio) cùng mức độ tham gia của nhà đầu tư gián tiếp là khá mạnh. Ông cho rằng sự quan tâm đến lợi suất cao cần được xem xét thận trọng, trong bối cảnh còn nhiều yếu tố riêng biệt khác; đồng thời gọi đây là một phiên đấu thầu thành công.

Biên bản Fed duy trì khả năng tăng lãi suất

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn quan chức nhận định việc nâng thêm phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang có thể phù hợp vào cuối năm. Tài liệu không nêu thời điểm cụ thể và nhấn mạnh các quyết định sắp tới sẽ dựa trên dữ liệu mới, triển vọng kinh tế và cán cân rủi ro. Mỗi cuộc họp, theo các thành viên, cần được cân nhắc với tinh thần cởi mở.

Cổ phiếu ngân hàng, công nghệ chịu sức ép

Lãi suất cao làm dấy lên lo ngại hoạt động cho vay có thể chậm lại, kéo nhóm ngân hàng đi xuống. Goldman Sachs và Bank of America cùng giảm 1%; Wells Fargo, Citigroup và JPMorgan cũng kết phiên thấp hơn.

Nhóm công nghệ chịu áp lực bởi quan ngại chi phí vốn tăng có thể hạn chế đầu tư phát triển AI. CrowdStrike mất gần 5%, Palo Alto Networks giảm hơn 3%, còn Meta Platforms (Facebook) giảm hơn 2%.

Mike Dickson, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và chiến lược định lượng tại Horizon Investments, nhận định lãi suất hiện tại và đà tăng gần đây khiến dư địa sai số đối với lợi nhuận doanh nghiệp thu hẹp. Dù vậy, ông cho rằng lợi nhuận vẫn có thể hỗ trợ thị trường đi lên. Kỳ vọng lạm phát hiện vẫn được neo giữ tốt, nhưng nếu lợi suất 10 năm tăng do kỳ vọng lạm phát mất ổn định, tình hình có thể khó kiểm soát hơn.

Trên thị trường năng lượng, dầu thô Mỹ giảm 1,3%, chốt ở 88,28 USD/thùng trong phiên 7/10. Dầu Brent kỳ hạn quốc tế mất 0,4%, xuống 100,20 USD/thùng.