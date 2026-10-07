Giá vàng thế giới có nhịp hồi phục mạnh mẽ, chờ tín hiệu mới từ Fed

Vàng thế giới bật lên 4.168 USD/ounce, vàng SJC trong nước phục hồi về 143,5 triệu đồng/lượng khi thị trường chờ tín hiệu mới từ Fed.

Sáng 7/10, giá vàng thế giới có nhịp hồi phục đáng chú ý sau chuỗi ngày giảm. Theo cập nhật lúc 6h30 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay trên thị trường châu Á giao dịch quanh 4.168 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD so với cùng thời điểm hôm qua. Có lúc kim loại quý chạm 4.180 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu và giá dầu hạ nhiệt hỗ trợ vàng

Đà tăng bắt đầu từ phiên Mỹ đêm qua. Lúc 21h30 ngày 6/10, vàng giao ngay đứng quanh 4.147 USD/ounce, còn hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức khoảng 4.176 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài hạ nhiệt và giá dầu xuống dưới 100 USD/thùng đã giúp vàng lấy lại nhịp tăng. Chỉ số USD cũng giảm nhẹ sau khi chạm đỉnh gần 18 tháng ở phiên trước.

Dù vậy, áp lực lên vàng chưa biến mất. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn quanh 5,3%, kỳ hạn 30 năm khoảng 5,6%. Khi các kênh thanh khoản cao đem lại lợi suất khoảng 5%, dòng tiền có xu hướng rời khỏi vàng. Chiến lược gia Michael Khouw của YieldMax cũng cho rằng lãi suất cao đang là lực cản với các tài sản thực như vàng.

Dữ liệu việc làm yếu, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp lên 4,2%, lương theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước. Số việc làm của tháng 7 và tháng 8 còn bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt. PMI dịch vụ ISM tháng 9 giảm từ 55,4 xuống 54,9 điểm, nhưng chỉ số giá lại lên 74 điểm, cao nhất kể từ tháng 7/2022.

Với bức tranh đó, thị trường đang dự báo khoảng 78% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10. Nhiều nhà đầu tư vẫn đặt cược đáng kể vào việc Fed tăng lãi suất một lần trong tháng 12. Giới phân tích cho rằng phát biểu của các quan chức Fed, biên bản họp chính sách tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 10 sẽ là những tín hiệu tiếp theo.

Vàng trong nước phục hồi theo thế giới

Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC có nhịp phục hồi. Lúc 6h30, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji và Phú Quý cùng bán vàng miếng SJC ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với trưa qua. Chiều mua vào dao động từ 140 đến 140,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 139,3 triệu đồng/lượng. PNJ và Asean niêm yết 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC có nhịp phục hồi. Ảnh minh họa

Vàng nhẫn biến động trái chiều giữa các thương hiệu nhưng gần như đi ngang. Giá bán ra phổ biến từ 143 đến 143,1 triệu đồng/lượng. Riêng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với trưa qua, còn nhẫn của Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở chốt phiên 6/10.

Giới chuyên gia nhận định giá vàng trong nước vẫn bám sát thị trường thế giới. Nếu vàng thế giới giữ vững trên 4.150 USD/ounce, vàng trong nước có thể tiếp tục phục hồi.

Triển vọng dài hạn vẫn được giữ vững

Về ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng vàng còn có thể điều chỉnh nếu lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Theo Kitco News, cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu tăng vọt đang tạo trở ngại trước mắt. Dù vậy, những yếu tố này hầu như không làm lung lay niềm tin dài hạn của thị trường.

Tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu 2026 của LBMA, các đại biểu dự báo vàng sẽ quanh 5.013 USD/ounce vào thời điểm này năm sau, tức tăng khoảng 20%. Khảo sát của UBS Asset Management cho thấy 65% người tham gia coi đa dạng hóa là lý do chính để nắm giữ vàng. Vàng cũng nằm trong nhóm tài sản mà các ngân hàng trung ương dự kiến bổ sung nhiều nhất trong 12 tháng tới.

Ông Vikram Dhawan của Nippon India Mutual Fund nhận xét mối quan hệ giữa vàng và lợi suất trái phiếu đang yếu đi. Theo ông, lợi suất tăng có thể phản ánh mức bù rủi ro nợ công cao hơn, làm giảm tác động tiêu cực vốn có lên vàng.