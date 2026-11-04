Lợi nhuận Saigonbank giảm gần 3/4, tiền gửi khách hàng hụt hơn 1.150 tỷ đồng

Saigonbank lãi trước thuế gần 66 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2026, giảm 74,4% so với cùng kỳ; tiền gửi khách hàng giảm hơn 1.150 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III chỉ còn 17,8 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, lũy kế 9 tháng Saigonbank đạt 65,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, so với 258 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,4 tỷ đồng, giảm từ mức 209,2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 9 tháng chỉ còn 153 đồng, so với 580 đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận Saigonbank giảm 74,4% sau 9 tháng năm 2026.

Riêng quý III, ngân hàng chỉ lãi trước thuế 17,8 tỷ đồng, giảm 78,7% so với mức 83,5 tỷ đồng của quý III/2025.

Nguyên nhân chính là chi phí vốn tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập. Thu nhập lãi 9 tháng tăng 10,3%, lên 1.792,9 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi tăng tới 25%, lên 1.221 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần vì thế giảm 11,9%, còn 571,9 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng đi xuống. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm khoảng 15%, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm gần một nửa, lãi thuần từ hoạt động khác giảm gần 30%. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 8%, lên 529,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 73% tổng thu nhập hoạt động. Lợi nhuận thuần trước dự phòng vì thế giảm 47%, còn 197,1 tỷ đồng. Sau khi trích 131,2 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng gần 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận còn lại không đáng kể.

Tiền gửi của khách hàng tại ngày 30/9/2026 đạt 25.171,5 tỷ đồng, giảm 4,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của cá nhân giảm 7,7%, từ 17.962,7 tỷ đồng xuống 16.578,3 tỷ đồng. Tiền gửi không kỳ hạn, nguồn vốn rẻ nhất của ngân hàng, giảm khoảng 21%. Tiền gửi của các doanh nghiệp nhà nước tăng nhẹ, hiện chiếm khoảng 28% tổng tiền gửi.

Dư nợ cho vay khách hàng giảm khoảng 1%, còn 21.754,6 tỷ đồng.

Nợ quá hạn tăng gấp đôi

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu (nhóm 3–5) ở mức 666,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 649,4 tỷ đồng đầu năm; ngân hàng công bố tỷ lệ nợ xấu 2,35%, tính theo Thông tư 31/2024 với mẫu số gồm cả các khoản nợ từ hoạt động tiền gửi và hoạt động khác. Nợ cần chú ý (nhóm 2) ở mức 1.777,5 tỷ đồng, khoảng 8,2% dư nợ cho vay, một tỷ lệ tương đối cao.

Tuy nhiên, bảng phân tích rủi ro thanh khoản trong báo cáo ghi nhận số dư cho vay quá hạn trên 3 tháng là 1.014,6 tỷ đồng, cao hơn tổng nợ xấu khoảng 348 tỷ đồng. Báo cáo không giải thích độ vênh này. Tổng dư nợ quá hạn là 1.674,5 tỷ đồng, gấp đôi mức khoảng 830 tỷ đồng đầu năm.

Nợ bán VAMC tăng gấp 2,5 lần

Trong kỳ, mệnh giá trái phiếu đặc biệt do Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành mà Saigonbank nắm giữ, nhận về khi bán nợ xấu cho VAMC, tăng từ 497,1 tỷ đồng lên 1.245,1 tỷ đồng. Nợ khó đòi đã xử lý đang theo dõi ngoài bảng cân đối ở mức 6.666 tỷ đồng, gấp khoảng 1,6 lần vốn chủ sở hữu.

Cũng trong 9 tháng, giá trị tài sản cố định của Saigonbank tăng khoảng 40%, từ 1.039,9 tỷ đồng lên 1.459,2 tỷ đồng, trong đó nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng hơn 412 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tiền chi mua sắm tài sản cố định trong 9 tháng chỉ khoảng 23,6 tỷ đồng, trong khi khoản mục tài sản Có khác giảm khoảng 439 tỷ đồng.

Trên bảng phân tích rủi ro thanh khoản, chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả đến hạn của Saigonbank ở trạng thái âm ở cả ba kỳ hạn dưới 12 tháng: âm khoảng 2.063 tỷ đồng ở kỳ đến 1 tháng, âm khoảng 481 tỷ đồng ở kỳ từ 1 đến 3 tháng và âm khoảng 5.123 tỷ đồng ở kỳ từ 3 đến 12 tháng, chủ yếu do tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng đến hạn.

Ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Saigonbank đạt khoảng 35.373 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm; vốn chủ sở hữu đạt 4.247 tỷ đồng.