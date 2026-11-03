Dòng tiền thận trọng, chứng khoán tháng 11 đối mặt nhiều thách thức

VN-Index giảm hai tháng liên tiếp, khối ngoại bán ròng mạnh, song lợi nhuận quý III tăng hơn 35% là điểm tựa cho thị trường bước vào tháng 11.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 11 sau hai tháng giảm điểm liên tiếp, với dòng tiền thận trọng và sự phân hóa rõ giữa các nhóm cổ phiếu.

Hai tháng giảm, khối ngoại bán ròng cao nhất một năm

Kết thúc tháng 10, VN-Index đóng cửa ở 1.741 điểm, giảm 1,56% so với cuối tháng 9. Tháng trước đó, chỉ số đã mất 3,47%.

Trong tháng, VN-Index có lúc lùi về 1.677 điểm (ngày 20/10) rồi hồi phục lên vùng 1.780 điểm. Sang tuần cuối tháng, lực bán quay lại và chỉ số chưa vượt được vùng cản này.

Thanh khoản yếu đi, với giá trị giao dịch bình quân trên HoSE khoảng 15.644 tỷ đồng mỗi phiên. Khối ngoại bán ròng hơn 20.000 tỷ đồng trong tháng 10, mức cao nhất khoảng một năm. Tính từ đầu năm, họ đã bán ròng gần 120.000 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tháng 11 tiềm ẩn nhiều cơ hội lẫn thách thức. Ảnh minh họa

Về diễn biến theo nhóm ngành, cổ phiếu Vingroup tiếp tục ảnh hưởng lớn đến điểm số chung. Ngân hàng và bất động sản chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhưng chịu lực bán. Nhóm thép có tín hiệu tích cực hơn nhờ lợi nhuận tăng, còn dầu khí và công nghệ phân hóa.

Phiên đầu tháng 11 (2/11) càng cho thấy áp lực này. VN-Index mất gần 31 điểm, về quanh 1.710 điểm. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng lao dốc: VPB giảm hơn 6%, còn VCB, BID, LPB và OCB cùng mất trên 4%. Khối ngoại tiếp tục bán mạnh nhóm này.

Lợi nhuận doanh nghiệp: điểm sáng lớn nhất

Ở chiều ngược lại, mùa báo cáo quý III cho thấy khu vực doanh nghiệp có sức bật tốt. Đến ngày 30/10, 797 trong số 1.518 doanh nghiệp đã công bố kết quả, đại diện 77% vốn hóa toàn thị trường. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Nhóm phi tài chính tăng tới 65%, nhóm tài chính tăng khiêm tốn 2,6%.

Bất động sản đóng góp nhiều nhất. Lợi nhuận quý III của 69 trong số 127 doanh nghiệp trong ngành tăng 237,3%. Riêng Vinhomes lãi sau thuế hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 419% nhờ doanh thu bàn giao các dự án lớn. Tuy vậy, lợi nhuận ngành này phụ thuộc nhiều vào tiến độ bàn giao và thời điểm ghi nhận doanh thu, nên mức tăng đột biến trong một quý chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe giao dịch của cả ngành.

Tài nguyên cơ bản và bán lẻ cũng là điểm sáng, với đóng góp từ HPG, MWG và FRT. Ngược lại, lợi nhuận nhóm ngân hàng chậm lại. Lợi nhuận sau thuế của 20 trong số 28 ngân hàng được thống kê (chiếm 63,7% vốn hóa ngành) tăng 14,1%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng khiến kết quả giữa các nhà băng phân hóa.

Trong tháng 11, thị trường sẽ phải cân bằng giữa nền tảng lợi nhuận tích cực với các lực cản: dòng vốn ngoại bán ròng, thanh khoản suy yếu và sự thiếu đồng thuận của nhóm vốn hóa lớn. Sự phân hóa giữa các ngành cũng khiến việc chọn lọc cổ phiếu trở nên quan trọng hơn.