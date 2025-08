Lời khai nghi phạm vụ cô gái bị giấu xác trong vali ở TP HCM

Ngày 3/8, Công an TP HCM đang tạm giữ hình sự V.B.T (32 tuổi, ngụ tại TP HCM) để điều tra về hành vi “giết người” liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận: thi thể một cô gái trẻ bị phát hiện trong vali tại con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu T khai nhận có mối quan hệ tình cảm với chị N.T.N.H (23 tuổi, quê Bến Tre). Đáng chú ý, cả 2 đều bị câm điếc bẩm sinh.

Bên trong con hẻm nơi đối tượng vứt bỏ vali chứa thi thể nạn nhân.

Trưa ngày 22/7, chị H đến nhà T trong một con hẻm nhỏ. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Trong lúc tức giận, T đã dùng dao tấn công khiến chị H tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, T giữ thi thể nạn nhân trong nhà suốt hai ngày vì lo sợ bị phát hiện. Đến ngày 24/7, đối tượng lên mạng đặt mua một chiếc vali cỡ lớn. Rạng sáng ngày 25/7, T bỏ thi thể chị H vào vali rồi kéo ra vứt tại con hẻm cách nhà khoảng 20m.

Sau khi vứt bỏ chiếc vali, T lập tức bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM đã nhanh chóng xác định được danh tính nghi phạm và tổ chức bắt giữ ngay sau đó.

Trước đó, vào sáng 25/7, người dân sinh sống trong hẻm phát hiện mùi hôi bất thường phát ra từ một vali bị bỏ lại ven đường. Nghi ngờ có sự việc nghiêm trọng, người dân trình báo lực lượng chức năng. Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra. Qua kiểm tra bên trong vali, công an phát hiện thi thể một phụ nữ, nghi bị sát hại và đã phân hủy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông: