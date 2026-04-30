Loài chó sói bí ẩn của châu Phi từng 'đánh lừa' giới khoa học cả thế kỷ

Giữa những vùng savan khô cằn và bán hoang mạc khắc nghiệt, một loài săn mồi bí ẩn lặng lẽ tồn tại suốt hàng nghìn năm qua.

Sói vàng châu Phi (Canis lupaster) là một trong những loài thú ăn thịt gây nhiều tranh cãi nhất trong giới khoa học. Trong suốt thời gian dài, nó bị nhầm lẫn với chó rừng vàng (golden jackal) do ngoại hình tương tự: thân hình thon, bộ lông vàng nâu và mõm nhọn. Tuy nhiên, các nghiên cứu di truyền hiện đại đã chỉ ra rằng loài này thực chất gần gũi với sói xám hơn là chó rừng, khiến nó được “trả lại danh tính” như một loài sói thực thụ vào đầu thế kỷ 21. Phát hiện này không chỉ thay đổi cách phân loại mà còn mở ra nhiều câu hỏi về quá trình tiến hóa của họ chó.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Sói vàng châu Phi phân bố rộng khắp Bắc và Đông Phi, từ Ai Cập, Ethiopia đến Senegal. Khả năng thích nghi của nó rất đáng nể: từ savan, rừng thưa đến vùng bán sa mạc, nơi nguồn thức ăn không ổn định. Thực đơn của loài này khá linh hoạt, bao gồm động vật nhỏ, chim, côn trùng và cả xác thối. Chính sự “ăn tạp cơ hội” này giúp chúng tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt mà nhiều loài săn mồi khác khó thích nghi.

Không giống hình ảnh thường thấy ở sói, Canis lupaster thường sống theo cặp hoặc nhóm gia đình nhỏ, thay vì bầy lớn. Chúng có sự phối hợp trong săn mồi và chăm sóc con non, thể hiện một cấu trúc xã hội khá gắn kết. Tiếng hú của chúng – dù không vang dội như sói xám – vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc liên lạc và đánh dấu lãnh thổ.

Một khía cạnh thú vị khác là vai trò của loài này trong hệ sinh thái. Bằng cách săn các loài gặm nhấm và tiêu thụ xác động vật, chúng giúp kiểm soát dịch bệnh và duy trì cân bằng sinh học. Ở một số khu vực, chúng còn sống gần con người, tận dụng nguồn thức ăn từ rác thải hoặc gia súc nhỏ, tạo nên mối quan hệ phức tạp giữa hoang dã và đời sống con người.

Dù chưa bị đe dọa nghiêm trọng, sói vàng châu Phi vẫn đối mặt với nhiều áp lực như mất môi trường sống, xung đột với con người và săn bắn. Việc hiểu đúng về loài – từ danh tính đến vai trò sinh thái – là bước quan trọng để bảo tồn chúng trong tương lai.